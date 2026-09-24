Άντιτς σε Τζόουνς: «Αυτός που είναι στον Ολυμπιακό τώρα... Θα τον χτυπούσα κατευθείαν στο πρόσωπο»
Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο Πέρο Άντιτς, τοποθετήθηκε για την κατάσταση που επικρατούσε την περασμένη σεζόν στην Παρτίζαν, μετά την αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.
Μάλιστα αναφέρθηκε και στον Ταϊρίκ Τζόουνς, τονίζοντας πως πρέπει να δείχνει σεβασμό και του χρειάζεται ένα καλό ξύλο.
Αναλυτικά όσα είπε ο Πέρο Άντιτς:
«Θα τα έβαζα με τον Τζαμπάρι Πάρκερ… Δεν θέλω να επιτεθώ σε κανέναν, αλλά ο προπονητής σε επιλέγει, σε πληρώνει και μετά στρέφεσαι εναντίον του.
Ή εκείνον τον τύπο που είναι τώρα στον Ολυμπιακό, αυτόν που όλο φωνάζει και ουρλιάζει. Θα του έδινα μια μπουνιά κατευθείαν στο μέτωπο, αδερφέ. Πρέπει να δείχνεις σεβασμό. Όταν συμπεριφέρεσαι έτσι, αυτομάτως φαίνεσαι ηλίθιος. Και το παίζει σκληρός, σαν να θέλει να πλακωθεί. Απλώς χρειάζεται ένα καλό ξύλο, αδερφέ»
“I’d go after Jabari Parker... I don’t want to attack anyone, but the coach picks you, pays you, and then you turn against him,” Antic said, before adding:— Basketball Sphere (@BSphere_) September 24, 2026
Or that guy who’s at Olympiacos now, the one who’s always yelling and shouting. I’d punch him right in the forehead, bro.… pic.twitter.com/R5wotcKHY2
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