Ολυμπιακός- ΠΑΟΚ: Η τελευταία φορά που αναμετρήθηκαν για ένα τρόπαιο

Πότε είναι η τελευταία φορά που Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ αναμετρήθηκαν με φόντο έναν τίτλο.

Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ διεκδικούν σήμερα (27/09) στις 20:00 τον πρώτο τίτλο της σεζόν, αφού αμφότεροι προκρίθηκαν στον τελικό του Stoiximan Super Cup.



Η τελευταία φορά που οι δυο ομάδες βρέθηκαν σε τελική αναμέτρηση για την κατάκτηση ενός τίτλου στην Ελλάδα ήταν το μακρινό 1994, δηλαδή 32 χρόνια πριν.

Συγκεκριμένα, στις 24 Μαΐου του 1994 οι δυο ομάδες αναμετρήθηκαν στον 5ο τελικό του πρωταθλήματος της Α1 στο ΣΕΦ. Στα ματς που είχαν προηγηθεί ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με νίκη 81-66, ο ΠΑΟΚ απάντησε με 81-68, οι «ερυθρόλευκοι» πήραν ξανά το προβάδισμα με 80-73, όμως οι Θεσσαλονικείς έφερε ξανά τη σειρά σε ισορροπία, επικρατώντας με 68-62 στον τέταρτο τελικό.

Στο επεισοδιακό πέμπτο ματς, ο Ολυμπιακός του Γιάννη Ιωαννίδη επικράτησε του ΠΑΟΚ του Σούλη Μαρκόπουλου με 70-65 και κατέκτησε το πρωτάθλημα με 3-2 στη σειρά. Η αναμέτρηση σημαδεύτηκε από διακοπή 40 λεπτών που προκάλεσε η ρίψη αντικειμένων και κροτίδων που ανάγκασαν τους φιλοξενούμενους να πάνε στα αποδυτήρια, απ’ όπου αργότερα και υπό το φόβο τιμωρίας, δέχτηκαν να επιστρέψουν με τους πιτσιρικάδες τους στο παρκέ, οι οποίοι βέβαια αγωνίστηκαν χωρίς… κάλτσες.



Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, για τον πρωταθλητή Ολυμπιακό, ο Ζάρκο Πάσπαλι, που αγωνίστηκε και στα 40 λεπτά της αναμέτρησης, τελείωσε τον αγώνα με 30 πόντους. Για τον ΠΑΟΚ πρώτος σκόρερ ήταν ο Ουόλτερ Μπέρι που σταμάτησε στους 24.

Για να καταλάβει κάποιος τη δυναμική των δυο ομάδων, να θυμίσουμε πως την ίδια σεζόν ο ΠΑΟΚ προερχόταν από τον θρίαμβο της Τεργέστης και την κατάκτηση του Κυπέλλου Κόρατς απέναντι στη Στεφανέλ, ενώ Ολυμπιακός από την άλλη πήγε στο Final Four του Τελ Αβίβ ως μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του Κυπέλλου Πρωταθλητριών, αλλά ηττήθηκε στον τελικό από τη Μπανταλόνα.