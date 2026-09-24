Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επέστρεψε στον Παναθηναϊκό και ο φίλαθλος κόσμος των «Πρασίνων» θα είναι εκεί για να δει από κοντά την επιστροφή του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών».

Η Euroleague επιστρέφει σήμερα και υπόσχεται μία ακόμη συναρπαστική χρονιά. Νωρίτερα όμως μέσα στο καλοκαίρι είχαμε μία ακόμη μεγάλη επιστροφή, αυτή του θρυλικού Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό.

Ο Σέρβος τεχνικός επέστρεψε στο τριφύλλι μετά από 14 ολόκληρα χρόνια και σήμερα θα διεξαχθεί στο «Telecom Center Athens» το επίσημο ντεμπούτο του, με τους Πράσινους να υποδέχονται στην έδρα τους την Παρί.

Όπως είναι αναμενόμενο, ο κόσμος θα είναι στο πλευρό της ομάδας για αυτή την μεγάλη επιστροφή, καθώς ο αγώνας οδεύει ολοταχώς για sold out. Συγκεκριμένα, μέχρι χθες είχαν μείνει διαθέσιμα λιγότερα από 400 εισιτήρια, τα οποία είναι διάσπαρτα στις θύρες του σταδίου, κυρίως στο πάνω διάζωμα.

Παράλληλα θυμίζουμε πως μέσα στο καλοκαίρι πουλήθηκαν πάνω από 15.000 εισιτήρια διαρκείας, κάτι που σημαίνει πως σήμερα στο Μαρούσι θα βρεθούν πάνω από 18.000 άτομα σε έναν ιδιαίτερα φορτισμένο συναισθηματικά αγώνα.