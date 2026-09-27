Oλυμπιακός: Οι αγκαλιές του Λαρεντζάκη με τους πρώην συμπαίκτες του στην ερυθρόλευκη παρακάμερα

Παναγιώτης Ραμαντάνης
Oλυμπιακός: Οι αγκαλιές του Λαρεντζάκη με τους πρώην συμπαίκτες του στην ερυθρόλευκη παρακάμερα

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Η ΚΑΕ Ολυμπιακός μάζεψε τις καλύτερες στιγμές και έφτιαξε την παρακάμερα της νίκης επί της ΑΕΚ.

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει τη νίκη επί της ΑΕΚ στο «Ανδρέας Παπανδρέου» με 93-80 στον πρώτο ημιτελικό και προκρίθηκε στον τελικό του Super Cup, όπου θα βρει τον ΠΑΟΚ.

Η ερυθρόλευκη ΚΑΕ διάλεξε τις καλύτερες στιγμές του ματς και έφτιαξε την παρακάμερα. Τα τελετουργικά πριν το τζάμπολ, οι κορυφαίες φάσεις στο παρκά και το συναπάντημα του Γιαννούλη Λαρεντζάκη με τους πρώην συμπαίκτες του.

Φουρνιέ, Βεζένκοβ και Παπανικολάου όπως φάνηκε στο video είχαν πολλά να πουν με τον Λάρυ.

Δείτε την παρακάμερα της νίκης των Πειραιωτών

 

     

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