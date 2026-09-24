Περσίδης: «Τα 6.000 διαρκείας δείχνουν τη δυναμική που υπάρχει στον ΠΑΟΚ»

Ενόψει της νέας σεζόν με τον ΠΑΟΚ, αναφέρθηκε στις δηλώσεις του ο Νίκος Περσίδης.

Ο Νίκος Περσίδης μίλησε στο σάιτ της ΕΣΑΚΕ και αναφέρθηκε στη νέα σεζόν με τον ΠΑΟΚ, καθώς και στους στόχους και στις προσδοκίες της ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Μίλησε για την παρουσία του δικεφάλου του «βορρά» στο Super Cup, που είναι η επιβράβευση της περασμένης σεζόν.

Αναλυτικά όσα είπε ο Νίκος Περσίδης:

«Ξεκινά μια νέα σεζόν, σε ένα πρωτάθλημα που πιστεύω ότι θα είναι από τα πιο δυνατά και ανταγωνιστικά των τελευταίων ετών. Για εμάς στον ΠΑΟΚ είναι μια ιδιαίτερη χρονιά, καθώς θέλουμε να κάνουμε ένα ακόμη βήμα μπροστά και να γράψουμε τη δική μας σελίδα σε αυτή τη νέα εποχή για τον σύλλογο.

Οι στόχοι και οι προσδοκίες μας είναι υψηλοί και όλοι στην ομάδα θέλουμε πραγματικά να κάνουμε κάτι καλό και να δώσουμε χαρά στον κόσμο μας.

Η παρουσία μας στο Super Cup είναι μια επιβράβευση για όσα πετύχαμε πέρσι, αλλά και μια επιπλέον ευκαιρία να δείξουμε από την αρχή τι μπορούμε να πετύχουμε φέτος.

Τα περισσότερα από 6.000 διαρκείας δείχνουν τη δυναμική που υπάρχει. Ξέρουμε ότι η στήριξη του κόσμου θα είναι πολύ σημαντική σε αυτή την προσπάθεια.

Ευχόμαστε μια σεζόν με θέαμα, γεμάτα γήπεδα, μεγάλο ανταγωνισμό, υγεία και χωρίς τραυματισμούς για όλους».