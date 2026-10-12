Αποθέωση Μοτιεγιούνας για Καλάθη: «Είναι ένας master του μπάσκετ» - Tα λόγια του για Τρινκιέρι

Ο Ντονάτας Μοτιεγιούνας μίλησε για την ετοιμότητα του ενόψει Λιετκαμπέλις (19:09, 13/10) και αποθέωσε τον Καλάθη.

Ο ΠΑΟΚ έχει μια απαιτητικά αποστολή στη Λιθουανία κόντρα στη Λιετκαμπέλις (19:00, 13/10) για το Eurocup και ο Ντονάτας Μοτιεγιούνας στάθηκε στη δουλειά που κάνει καθημερινά για να βγάλει το 100%, ενώ αναφέρθηκε στους Τρινκιέρι και Καλάθη.

«Δεν θα είναι ένα εύκολο παιχνίδι. Από την πλευρά μας, ξέρουμε ποιον αντιμετωπίζουμε, είναι μια επιθετική ομάδα που εκβιάζει λάθη από τον αντίπαλο. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι και να παλέψουμε σκληρά. Δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια στη διοργάνωση». είπε αρχικά.

Στη συνέχεια ανέφερε: «Δουλεύω καθημερινά, υπάρχουν πράγματα που πρέπει να μάθω. Ο coach μου είπε ότι θα μου δώσει χρόνο να μάθω την ομάδα και τις συνήθειες της, προσέχω το σώμα μου, όλοι κάνουν εξαιρετική δουλειά. Είμαι εδώ για να παλέψω όποτε μου ζητηθεί.

Θα παλέψω στο 100% των δυνατοτήτων μου, χωρίς δικαιολογίες. Θέλω να βρω τον τρόπο να βοηθήσω την ομάδα, η ατμόσφαιρα στα αποδυτήρια είναι πολλή καλή, η ομάδα παίζει καλά. Στα τελευταία δύο παιχνίδια δεν παίξαμε με βάση τις δυνατότητες μας, αυτό πρέπει να βρούμε, αλλά η επιτυχία δεν είναι δεδομένη, πρέπει να δουλέψεις για αυτή.

Ο προπονητής μας εξηγεί τι θέλει από εμάς, αυτόν τον δρόμο επιλέγουμε. Είναι μια καθημερινή διαδικασία, και φυσικά θέλεις να βρίσκεσαι στην καλύτερη φόρμα στο τέλος της σεζόν όταν κρίνεται ο τίτλος. Φυσικά βλέπουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά σαν ένα τελικό.

Ο στόχος της ομάδας αλλά και ο δικός μου είναι να κερδίζουμε».

Για τον Καλάθη: «Είναι πάντα χαμογελαστός. Σε μέρες που τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά ή είχαμε χάσει, το χαμόγελό του ήταν πάντα χρήσιμο. Ταυτόχρονα, είναι ένας master του μπάσκετ, τον ξέρω εδώ και πολλά χρόνια. Είναι ένας υπέροχος άνθρωπος και πραγματικός ηγέτης.

Επηρεάζει με θετικό και ξεκάθαρο τρόπο το παιχνίδι της ομάδας, είναι ένα σημαντικό κομμάτι αυτού που χτίζει ο ΠΑΟΚ, και όλοι κατανοούν την ανάγκη να βρίσκεται στο γήπεδο.

Κάνει τους γύρω του καλύτερους. Η πραγματική ηγεσία δε σημαίνει να δείχνεις πόσο καλός είσαι, αλλά να βελτιώνεις τους υπόλοιπους γύρω σου. Είναι ωραίο να τον έχεις»

🗣️Οι δηλώσεις Μοτιεγιούνας https://t.co/npvihqJYMT — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) October 12, 2026

🗣️Οι δηλώσεις Μοτιεγιούνας https://t.co/Ml0pVae5Ku — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) October 12, 2026