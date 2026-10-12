Δέδας: «Να μην περιμένουμε το τέλος του αγώνα να γίνουμε σκληροί» - Τι είπε για Μοτιεγιούνας, Καλάθη, Όσμαν

Ο Γιώργος Δέδας μίλησε για το ματς του ΠΑΟΚ στην έδρα της Λιετκαμπέλις (19:00, 13/10) και στάθηκε στους Μοτιεγιούνας, Όσμαν και Καλάθη.

Ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται στη Λιθουανία κόντρα στη Λιετκαμπέλις (19:00, 13/10) για το Eurocup και ο Γιώργος Δέδας μίλησε για τις ιδιαιτερότητες της αναμέτρησης αλλά και για τους Όσμαν, Καλάθη και Μοτιεγιούνας.

Αρχικά είπε: «Πρώτα από όλα η Λιετκαμπέλις είναι μια ομάδα πολύ ιδιαίτερη. Με το... μάτι μπορεί να μην σε γεμίζει το ρόστερ ή τα αποτελέσματα. Αλλά πολλές ομάδες όταν δεν πάνε έτοιμες, χάνουν γιατί υποτιμούν την κατάσταση και όχι την ομάδα. Εμείς έπρεπε να προετοιμάσουμε τους παίκτες για πράγματα που δεν είναι άκρως μπασκετικά. Είναι πιο πολύ για το αν οι αντίπαλοι κάνουn φλόπινγκ αν σε σπρώξουν, αν παίξουν κάποιο ιδιαίτερο στυλ να είσαι έτοιμος. Στην έδρα της η Λιετκαμπέλις δεν τα παρατά ποτέ. Γύρισαν πολλά ματς. Χρησιμοποιεί πολλά screens, πρέπει να είσαι έτοιμος σε αυτές τις καταστάσεις. Αμυντικά είναι μια ομάδα που παίζει hedge out στην άμυνα και εκεί ήταν η έμφαση στο πως θα μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε την άμυμα τους».

Στη συνέχεια τόνισε: «Δύο ματς ευρωπαϊκά τα παίζουμε Τρίτη. Αλλά έτσι είναι και το ξέραμε. Η ομα΄δα είναι έτσι χτισμένη να ανταπεξέλθει σε τέτοιες καταστάσεις. Να μην περιμένουμε το τέλος του αγώνα να γίνουμε σκληροί. Στο τέταρτο δεκάλεπτο με τη Μπόσνα γίναμε πιο physical στο 4ο δεκάλεπτο. Ίσως στα εκτός έδρας να μην περιμένουμε τόσο πολύ, να είμαστε πιο έτοιμοι όσο πιο νωρίς γίνεται στον αγώνα».

Για τους Μοτιεγιούνας-Καλάθη-Όσμαν ανέφερε: «Ο Ντονάτας θα έρθει μαζί μας. Αν θα παίξει, αυτό είναι απόφαση του κόουτς. Είναι στα πλάνα της ομάδας. Είναι έμπειρος και κάποια πράγματα τα πιάνει γρήγορα. Εφόσαν είναι έτοιμος πιστεύω θα μπορέσε να μας δώσει κάποια λεπτά.. Για Όσμαν και Καλάθη ήταν πολλά τα ματς, θέλαμε λίγο load management να είναι όσο πιο φρέσκοι γίνεται».