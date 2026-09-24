Η ανοικτή προπόνηση με τα... μάτια του ΠΑΟΚ (vid)

Ο Αντρέα Τρινκιέρι και οι παίκτες του, πήραν μία πρώτη «γεύση» χθες από το «PAOK Sports Arena», ενόψει της έναρξης της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Οι φίλοι του ΠΑΟΚ, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά ένα κομμάτι της χθεσινής προπόνησης, παρών στο γήπεδο ήταν και ο ιδιοκτήτης, Τέλης Μυστακίδης, με την ομάδα να παίρνει ένα μικρό δείγμα από την ατμόσφαιρα στο γήπεδο φέτος.

Η ΚΑΕ ετοίμασε το δικό της βίντεο για την ανοικτή προπόνηση, το οποίο μπορείτε να δείτε παρακάτω: