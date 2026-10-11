Ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Άρη με 70-68 για τη 2η αγωνιστική της WBL 1.

Σε ένα τρομερό ματς που κρίθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα, ο ΠΑΟΚ κατάφερε και επικράτησε του Άρη με 70-68 για την 2η αγωνιστική της WBL1.

Οι «ασπρόμαυρες» ξεκίνησαν καλύτερα την αναμέτρηση, πιέζοντας πολύ στην άμυνα, με τον Άρη να μην μπορεί να πετύχει εύκολα καλάθια. Το πρώτο ημίχρονο έκλεισε με τον ΠΑΟΚ να είναι κυρίαρχος και να έχει αποκτήσει διαφορά ασφαλείας 12 πόντων (43-31, 20').

Μετά την ανάπαυλα, οι φιλοξενούμενες έβγαλαν αντίδραση, βελτίωσαν την άμυνά τους και μπόρεσαν να φέρουν το ματς στα ίσια (52-51, 30'). Στο τελευταίο δεκάλεπτο ο ΠΑΟΚ είχε καλύτερες αποφάσεις και έλεγξε τα τελευταία δευτερόλεπτα, παίρνοντας σπουδαία νίκη, με την Πάτι να αστοχεί στην τελευταία επίθεση του Άρη.

Κορυφαία όλων η Πέρι Πέιτζ με 20 πόντους, ενώ στον αντίποδα ξεχώρισε η Γουίλιαμς και η Ντουάιερ με 16 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 17-13, 43-31, 52-51, 70-68

ΠΑΟΚ (Αγγελίδης): Πέρι 20, Βιντσιλαίου 10, Μάρσαλ 18, Κυπριανού 12(2), Δούρβα 5(1), Τζόνσον 2, Ντάικ 1, Στούπα 2, Μπεκίρι.

Αρης (Κωτούλης): Γουίλιαμς 16(1), Ντάιερ 16, Πάτι 12, Μιχαηλίδου Κ. 6, Κερασοβίτη 12(2), Τουτουντζίεβα, Μιχαηλίδου Ε. 3(1), Ιγγλέζου, Μάντζου.