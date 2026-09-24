Ο Παναθηναϊκός ρίχνεται στη μάχη της φετινής Euroleague απέναντι στην Παρί (24/09, 21:15) και θέλει να... σβήσει την κακή εντός έδρας παράδοση απέναντι στην γαλλική ομάδα.

Ξεκίνημα με το... δεξί θέλει να κάνει ο Παναθηναϊκός στο «Telekom Center Athens» απέναντι σ' έναν κακό του δαίμονα.

Μπορεί η παράδοση των δύο ομάδων να είναι μικρή τα δύο προηγούμενα χρόνια, αλλά λίγο-πολύ η Παρί είχε εξελιχθεί σε εφιάλτη των «πρασίνων» αναφορικά με τα δύο παιχνίδια που είχαν διεξαχθεί στην Αθήνα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το «τριφύλλι» έχει γνωρίσει και ισάριθμες ήττες από την γαλλική ομάδα, έχοντας δεχθεί μάλιστα και περισσότερους από 100 πόντους και στα δύο αυτά παιχνίδια. Αν μη τι άλλο ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς και οι παίκτες ούτε που... σκέφτονται κάτι ανάλογο ενόψει της φετινής πρεμιέρας, πολλώ δε μάλλον από τη στιγμή που η «σταθερά» στην φιλοσοφία του Σέρβου προπονητή θα είναι η άμυνα.

Παναθηναϊκός Vs Παρί

Η πρώτη αναμέτρηση μεταξύ των δύο ομάδων στο «T-Center» είχε διεξαχθεί στις 28 Μαρτίου 2025 και η Παρί είχε επικρατήσει με 98-101 έχοντας ως κορυφαίο τον... μετέπειτα «πράσινο» και νυν παίκτη της Βαλένθια, Τι Τζέι Σορτς ο οποίος μάλιστα είχε αγγίξει και το triple double (20π., 14ασ., 9ριμπ., 2κλ.). Γουόρντ (17π.), Γιάντουνεν (14π.), Ιφί (13π.) είχαν ακολουθήσει σε απόδοση.

Από τον Παναθηναϊκό είχαν ξεχωρίσει οι Ναν (22π., 9ασ., 8ριμπ.) και Σλούκας (20π., 7ασ., 3ριμπ.) οι οποίοι θα απουσιάσουν λόγω τραυματισμών από την αναμέτρηση της φετινής, 1ης αγωνιστικής.

Την προηγούμενη σεζόν και πιο συγκεκριμένα στις 26 Νοεμβρίου 2026 η Παρί είχε νικήσει και πάλι χάρη στην επίθεσή της και με σκορ 104-99 μέσα στο «Telekom Center Athens». Σ' εκείνο το παιχνίδι είχαν βγει μπροστά για την γαλλική ομάδα οι Ναδίρ Ιφί (20π., 4/7τρ., 5ασ.), Λαμάρ Στίβενς (14π.) και Τζέρεμι Μόργκαν (14π.) σ' ένα ματς όπου υπήρξε και πλουραλισμός για την Παρί. Ο Χέιζ-Ντέιβις (ο οποίος και αυτός θα απουσιάσει τώρα) έκανε τα πάντα με 27 πόντους (4/10τρ.) για λογαριασμό των «πρασίνων».

Συνολικά οι δύο ομάδες έχουν βρεθεί αντιμέτωπες τέσσερις φορές, με τον Παναθηναϊκό να έχει μόλις μία νίκη έναντι τριών της Παρί.

ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΠΑΡΙ (1-3)

15 Οκτωβρίου 2024: Παρί - Παναθηναϊκός 84-80

28 Μαρτίου 2025: Παναθηναϊκός - Παρί 98-101

11 Νοεμβρίου 2025: Παρί - Παναθηναϊκός 95-101

26 Φεβρουαρίου 2026: Παναθηναϊκός - Παρί 99-104

Οι πρεμιέρες του Παναθηναϊκού

Το νέο format της Euroleague όπου... όλοι παίζουν με όλους, θεσπίστηκε από την σεζόν 2016-17. Όπερ και σημαίνεί ότι η φετινή σεζόν θα είναι η 11η με αυτήν την μορφή και ο Παναθηναϊκός έχει μετρήσει έξι νίκες και τέσσερις ήττες στις 10 προηγούμενες πρεμιέρες του.

Από αυτές τις 10 πρεμιέρες οι έξι ήταν εντός έδρας όπου μέτρησε τέσσερις νίκες (απέναντι σε Ζάλγκιρις, Μακάμπι, Ερυθρό Αστέρα και Μπάγερν) και δύο ήττες (από Ρεάλ και Ολυμπιακό). Αντίστοιχα στις εκτός έδρας πρεμιέρες του, το ρεκόρ ήταν δύο νίκες (σε Χίμκι και Άλμπα) και δύο ήττες (από Μπαρτσελόνα και Μονακό).

Τι έκανε ο Παναθηναϊκός στις πρεμιέρες του με το νέο format