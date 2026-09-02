Ο Παναθηναϊκός ξεκινάει με δύο μεγάλα προβλήματα τη σεζόν μετά τις απουσίες των Ναν και Χέιζ-Ντέιβις και το Gazzetta παραθέτει τους αριθμούς των δύο Αμερικανών κατά τη διάρκεια της περσινής σεζόν.

Αναμφίβολα αλλιώς θα ήθελε να ξεκινήσει τη σεζόν ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό και... αλλιώς θα ξεκινήσει τελικά. Αν μη τι άλλο οι τραυματισμοί των Κέντρικ Ναν και Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις αλλάζουν τα πλάνα του Σέρβου προπονητή, ο οποίος στο πρώτο κομμάτι της χρονιάς θα πρέπει να κάνει αρκετές προσαρμογές εκ των έσω.

Άλλωστε οι δύο Αμερικανοί, οι οποίοι ειρήσθω εν παρόδω είναι και οι δύο πιο ακριβοπληρωμένοι του «πράσινου» ρόστερ, δεν αποτελούν απλά και μόνο δύο παίκτες από το rotation αλλά δύο από πια βασικά γρανάζια της συνολικής λειτουργίας της ομάδας. Ειδικά στην επίθεση.

Όπως είναι γνωστό, ο Χέιζ-Ντέιβις βρέθηκε στο «τριφύλλι» λίγο πριν από το Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας στην Κρήτη. Εκεί όπου έβαλε φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του με την ανάδειξή του και σε MVP της διοργάνωσης, οδηγώντας τον Παναθηναϊκό στην κατάκτηση του τροπαίου. Έκτοτε αποτέλεσε ένα από τα βασικά επιθετικά όπλα των «πρασίνων» και στις δύο πλευρές του παρκέ, όντας από τους καλύτερους «two way» παίκτες στην Euroleague.

Με την ταυτόχρονη παρουσία και του Κέντρικ Ναν, ο Παναθηναϊκός σκόραρε κατά μέσο όρο 89.3 πόντους στα τελευταία 16 παιχνίδια της ομάδας στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Τι σημαίνει αυτό; Ότι οι δύο Αμερικανοί είχαν περισσότερο από το 1/3 των συνολικών πόντων του «τριφυλλιού» και πιο συγκεκριμένα το 33.4%.

Είναι χαρακτηριστικό ότι αμφότεροι «άγγιζαν» τους 30 πόντους ανά αγώνα (29.8 για την ακρίβεια), με τον Ναν να είχε 16.7 πόντους κατά μέσο όρο (ανά 29:09 λεπτά) και τον Χέιζ-Ντέιβις άλλους 14.1 πόντους (ανά 28:31 λεπτά) .

Βέβαια υπάρχει μεγάλη διαφορά προσέγγισης των αγώνων και του τρόπου με τον οποίο (θα) χρησιμοποιούνται οι δύο παίκτες από τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Διαφορετική η φιλοσοφία του Άταμαν τη σεζόν που ολοκληρώθηκε και (κατά πάσα πιθανότητα) τελείως διαφορετική αυτό του «Ζοτς». Όχι μόνο όσον αφορά την εκμετάλλευση των δύο Αμερικανών αλλά και του συνολικού τρόπου παιχνιδιού.

Είχαν το υψηλότερο Usage

Να σημειωθεί επίσης ότι αναλογικά με τον χρόνο συμμετοχής τους είχαν και το υψηλότερο Usage από οποιονδήποτε άλλον συμπαίκτη τους. Συγκεκριμένα ο Ναν είχε μετρήσει σε αυτό το χρονικό εύρος των αγώνων (δηλαδή από τις 26/02 έως και το τελευταίο παιχνίδι με την Βαλένθια στα playoffs) Usage της τάξεως του 27,8% ενώ ο Χέιζ-Ντέιβις 22,7%. Ο Τι Τζέι Σορτς μπορεί να είχε υψηλότερο του Χέιζ-Ντέιβις με 25,9% αλλά με μόλις 14:10' λεπτά σε κάθε παιχνίδι.

Ένα επιπλέον advanced στατιστικό που δείχνει και την επίδραση των Αμερικανών στο παιχνίδι έχει να κάνει με το Net Rating. Δηλαδή ο δείκτης ο οποίος μετράει τη διαφορά των πόντων που σκοράρει και δέχεται η ομάδα ανά 100 κατοχές, αποκλειστικά για το χρονικό διάστημα που ο συγκεκριμένος παίκτης βρίσκεται εκείνη τη στιγμή στο παιχνίδι.

Στην προκειμένη περίπτωση, ο Κέντρικ Ναν είχε θετικό Net Rating στο 1.05, όπερ και σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός σκόραρε 1.05 πόντους περισσότερους από όσους δεχόταν ανά 100 κατοχές, ενώ αντίστοιχα ο Χέιζ-Ντέιβις είχε θετικό Net Rating στο 2.53. Δηλαδή οι «πράσινοι» σκόραραν 2.53 πόντους περισσότερους από όσους δεχόταν ανά 100 κατοχές.

Τα ματς από τα οποία θα απουσιάσουν

Όπως είναι γνωστό ο Κέντρικ Ναν τραυματίστηκε στις 19 Αυγούστου σε ατομική του προπόνηση στις ΗΠΑ και ο εκτιμώμενος χρόνος της απουσίας του ανέρχεται στις 6 έως και 8 εβδομάδες, ενώ ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις τραυματίστηκε στην προπόνηση της 1ης Σεπτεμβρίου στο «Telekom Center Athens» και αναμένεται να επιστρέψει στην ενεργό δράση ύστερα από 6 εβδομάδες.

Εάν και εφόσον ο Ναν μείνει εκτός για ενάμιση μήνα, αναμένεται να επιστρέψει στην ενεργό δράση ύστερα από έξι εβδομάδες και πιο συγκεκριμένα στις αρχές Οκτωβρίου. Όπερ και σημαίνει ότι θα απουσιάσει από τα τρία εντός έδρας παιχνίδια κόντρα σε Παρί (24/9), Βιλερμπάν (30/9) και Μακάμπι (2/10).

Εάν και εφόσον χρειαστούν οκτώ «γεμάτες» εβδομάδες μέχρι την επιστροφή του Ναν στο παρκέ, τότε αναμένεται επιστροφή στα μέσα του Οκτωβρίου, όπερ και σημαίνει ότι αναμένεται να χάσει τις αναμετρήσεις με Παρί (24/9), Βιλερμπάν (30/9), Μακάμπι (2/10), Φενέρ (8/10), Παρτίζαν (13/10 - εκτός) και κατά πάσα πιθανότητα και Χάποελ (16/10).

Αντίστοιχα από τη πλευρά του, ο Αμερικανός φόργουορντ θα απουσιάσει από τα φιλικά και τουρνουά προετοιμασίας (όπως αυτό στη Ρόδο και το «Παύλος Γιαννακόπουλος», όπως επίσης από το Super Cup της Ρόδου ενώ θα χάσει και τα πρώτα ματς του Παναθηναϊκού στην Euroleague.

Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, ο Χέιζ-Ντέιβις θα απουσιάσει αντίστοιχα από τα παιχνίδι κόντρα σε Παρί (24/9), Βιλερμπάν (30/9), Μακάμπι (2/10), Φενέρ (8/10), Παρτίζαν (13/10 - εκτός) και Χάποελ (16/10). Ανοικτό, βάσει των πρώτων εκτιμήσεων να επιστρέψει στην αναμέτρηση με την Μπασκόνια στο T-Center στις 22/10.