Ο Ολυμπιακός πέρασε σαν... σίφουνας από τη Βιτόρια επικρατώντας με 106-89 της Μπασκόνια και πραγματοποίησε την πιο παραγωγική του πρεμιέρα από καταβολής Euroleague.

Ο υπερηχητικός Ολυμπιακός επιβλήθηκε με 106-89 της Μπασκόνια στην Ισπανία, ξεκινώντας ιδανικά την προσπάθεια διατήρησης των σκήπτρων του και παράλληλα έκανε την πιο παραγωγική πρεμιέρα της ιστορίας του από καταβολής Euroleague.

Οι Πρωταθλητές Ευρώπης δεν άφησαν κανένα περιθώριο στους γηπεδούχους και εκκίνησαν τον φετινό «Μαραθώνιο» επιβλητικά. Οι Σάσα Βεζένκοβ (22 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1 ασίστ), Τάιλερ Ντόρσεϊ (25 πόντους, 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο) και Γιαν Μοντέρο (15 πόντους, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 κλέψιμο, 3 λάθη) ήταν τα «πρώτα βιολιά» για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, που πέρα από το υποδειγματικό ξεκίνημα, έγραψαν ιστορία.

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Οι 106 πόντοι αποτελούν ρεκόρ παραγωγικότητας στην ιστορία των Πειραιωτών σε πρεμιέρα (εντός η εκτός), από την αρχή της χιλιετίας, που η διοργάνωση έχει μετονομαστεί σε Euroleague. Μάλιστα οι τετράκις πρωταθλητές Ευρώπης ξεπέρασαν τους περσινούς 102, που σκόραραν και πάλι κόντρα στους Βάσκους.

Αξίζει να αναφερθεί πως το εν λόγω «ανδραγάθημα» συνδυάζεται και με την πιο παραγωγική του επίδοση εκτός έδρας, αφού πέτυχε για πρώτη φορά 106 πόντους. Στο παρελθόν, είχε σταματήσει στους 105 πόντους, τρεις φορές απέναντι σε Μονακό, Χίμκι και Μπάγερν Μονάχου.