Μπαρτζώκας: «Να αξιοποιήσουμε το ταλέντο που έχουμε με νίκες»

Διαβάστε τα όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας λίγο πριν από την αναχώρηση της αποστολής του Ολυμπιακού για την Βιτόρια (24/09, 21:30) ενόψει της πρεμιέρας στην Euroleague.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού μίλησε για την Μπασκόνια ενόψει του αγώνα για την 1η αγωνιστική ενώ υπογράμμισε και στα όσα θα πρέπει να κάνει η δική του ομάδα.

«Έχουμε μία εικόνα της ομάδας που παίζουμε. Ελάχιστα επίσημα παιχνίδια έχουν. Νομίζω όλοι περιμένουν να αντιμετωπίσουμε με δεδομένο ότι η Μπασκόνια έχει τον ίδιο προπονητή με πέρυσι, την ταχύτητα στην εκτέλεση, το γρήγορο παιχνίδι, το τρανζίσιον και ότι θα έχει μόνο τον Φαρίντ στη θέση του σέντερ. Είναι μία ομάδα που επιτίθεται με πρόσωπο στο καλάθι κατά βάση και αυτό έχει μια ιδιαιτερότητα και μια δυσκολία» είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας και συνέχισε αναφορικά με την ετοιμότητα της ομάδας:

«Να είμαστε υγιείς, να είμαστε όλοι σε καλή κατάσταση και με τον Μιλουτίνοφ ο οποίος ήταν απών από το προηγούμενο παιχνίδι για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε το ταλέντο που έχουμε με νίκες. Αυτή στιγμή αυτό που μετράει ιδίως στην αρχή της χρονιάς είναι να κερδίζουμε όσα περισσότερα παιχνίδια μπορούμε».

Για το τι θα άλλαζε: «Θα έλεγα ότι έπρεπε να είμαστε καλύτεροι αμυντικά, έπρεπε να είμαστε πιο σκληροί στο παιχνίδι με τη Ρεάλ, έπρεπε να είμαστε όλοι σε καλό επίπεδο αμυντικά που δεν ήμασταν και για αυτό χάσαμε».