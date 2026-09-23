ΜακΙντάιρ: «Δεν έχει σημασία πώς ξεκινάς τη σεζόν αλλά πώς την τελειώνεις»

Διαβάστε τα όσα ανέφερε ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ λίγο πριν από την αναχώρηση της αποστολής του Ολυμπιακού για τη Βιτόρια ενόψει του αγώνα μετ ην Μπασκόνια (24/09, 21:30).

Ο Ολυμπιακός θα δοκιμαστεί στην «Fernando Buesa Arena» της Βιτόρια κόντρα στην Μπασκόνια για την πρεμιέρα της φετινής Euroleague. Λίγο πριν αναχωρήσει η «ερυθρόλευκη» αποστολή για την χώρα των Βάσκων, ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ είπε και για την... δική του επιστροφή στην Βιτόρια ως αντίπαλος της Μπασκόνια.

«Xαίρομαι που θα επιστρέψω στη Βιτόρια, απίθανη πόλη, απίθανος κόσμος, προπονητής και παίκτες και είμαι ενθουσιασμένος να τους δω όλους» είπε αρχικά και συνέχισε: «Ξεκάθαρα, ο οργανισμός της Μπασκόνια μου έδωσε τη δυνατότητα να αναδείξω το ταλέντο μου και να δείξω τις ικανότητές μου στη EuroLeague. Nίωθω ευγνώμων που θα γυρίσω πίσω να τους δω».

Αναφορικά για το παιχνίδι, είπε: «Φυσικά, είναι πολύ επιθετικοί τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση. Έχουμε καταλάβει τι πρέπει να κάνουμε» ενώ για την δική του προσαρμογή, ανέφερε: «Νιώθω έτοιμος αλλά είναι ακόμη αρχή της σεζόν. Όπως βλέπουμε και από τα προηγούμενα χρόνια δεν έχει σημασία πως ξεκινάς τη σεζόν αλλά παίζει μεγαλύτερο ρόλο πως την τελειώνεις. Παίρνει χρόνο σε όλους τους παίκτες να αφομοιώσουν το νέο σύστημα».

Όσο για το τι έχουν προετοιμάσει μετά το Super Cup της EuroLeague; «Πρέπει να βελτιώσουμε την αμυντική μας συνέπεια λίγο παραπάνω. Επιθετικά είμαστε εξαιρετικά ταλαντούχα ομάδα, αλλά θεωρώ πως πρέπει να βελτιώσουμε την αμυντική μας εικόνα».