Ολυμπιακός: Με Μιλουτίνοφ στην αποστολή για Ισπανία ενόψει Μπασκόνια!
Ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει με 13 παίκτες στην Ισπανία, ενόψει της πρεμιέρας της EuroLeague κόντρα στην Μπασκόνια (24/09, 21:30 LIVE από το Gazzetta), με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να συμπεριλαμβάνεται στην αποστολή των «ερυθρολεύκων».
Εκτός αποστολής έμειναν οι Όμηρος Νετζήπογλου, Νίκος Πλώτας και Γιώργος Μπουρνελές.
Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού:
Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Μοντέρο, Ντόρσεϊ, Τζόσεφ, Ουόρντ, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Εντιάι, Φουρνιέ, Καραγιαννίδης, Μιλουτίνοφ, Χολ, Τζόουνς
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