Με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ θα ταξιδέψει η αποστολή του Ολυμπιακού στην Ισπανία ενόψει της αναμέτρησης με την Μπασκόνια για την πρεμιέρα της EuroLeague.

Ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει με 13 παίκτες στην Ισπανία, ενόψει της πρεμιέρας της EuroLeague κόντρα στην Μπασκόνια (24/09, 21:30 LIVE από το Gazzetta), με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να συμπεριλαμβάνεται στην αποστολή των «ερυθρολεύκων».

Εκτός αποστολής έμειναν οι Όμηρος Νετζήπογλου, Νίκος Πλώτας και Γιώργος Μπουρνελές.

Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού:

Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Μοντέρο, Ντόρσεϊ, Τζόσεφ, Ουόρντ, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Εντιάι, Φουρνιέ, Καραγιαννίδης, Μιλουτίνοφ, Χολ, Τζόουνς

