Ολυμπιακός: Με Μιλουτίνοφ στην αποστολή για Ισπανία ενόψει Μπασκόνια!

Ολυμπιακός: Με Μιλουτίνοφ στην αποστολή για Ισπανία ενόψει Μπασκόνια!

Παναγιώτης Αρταβάνης
Μιλουτίνοφ
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ θα ταξιδέψει η αποστολή του Ολυμπιακού στην Ισπανία ενόψει της αναμέτρησης με την Μπασκόνια για την πρεμιέρα της EuroLeague.

Ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει με 13 παίκτες στην Ισπανία, ενόψει της πρεμιέρας της EuroLeague κόντρα στην Μπασκόνια (24/09, 21:30 LIVE από το Gazzetta), με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να συμπεριλαμβάνεται στην αποστολή των «ερυθρολεύκων».

Εκτός αποστολής έμειναν οι Όμηρος Νετζήπογλου, Νίκος Πλώτας και Γιώργος Μπουρνελές.

Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού:

Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Μοντέρο, Ντόρσεϊ, Τζόσεφ, Ουόρντ, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Εντιάι, Φουρνιέ, Καραγιαννίδης, Μιλουτίνοφ, Χολ, Τζόουνς

 

@Photo credits: eurokinissi
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     