Ο προπονητής της Μπασκόνια πήρε θέση για τον Λεν: «Δεν θα παίξει κόντρα στον Ολυμπιακό...»
Χωρίς τον Άλεξ Λεν αναμένεται να υποδεχτεί η Μπασκόνια τον Ολυμπιακό (24/09, 21:30 LIVE από το Gazzetta) για την πρεμιέρα της EuroLeague.
Συγκεκριμένα ο Πάολο Γκαλμπιάτι απάντησε στις δηλώσεις του για τον Ουκρανό σέντερ, σε ερώτηση που αφορούσε το μέλλον του λέγοντας: «Ρωτήστε τη διοίκηση».
Λίγο αργότερα, τόνισε πως η 12άδα της Μπασκόνια κόντρα στους «ερυθρόλεκους» θα είναι η ίδια που ήταν και στο Σούπερ Καπ Ισπανίας, δηλαδή χωρίς τον Άλεξ Λεξν.
🏀 #Baskonia sigue sin contar con Alex Len— RV Kirolak (@RVKirolak) September 23, 2026
🎙️ Galbiati dice que el club es el que tiene que dar explicaciones
📌 Mañana ante Olympiacos estarán los mismos 12 jugadores de Badalona pic.twitter.com/0mMm0yliU1
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