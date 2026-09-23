Ο προπονητής της Μπασκόνια πήρε θέση για τον Λεν: «Δεν θα παίξει κόντρα στον Ολυμπιακό...»

Ο προπονητής της Μπασκόνια, Πάολο Γκαλμπιάτι, στις δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό, τόνισε πως η ομάδα του θα παραταχθεί χωρίς τον Άλεξ Λεν.

Χωρίς τον Άλεξ Λεν αναμένεται να υποδεχτεί η Μπασκόνια τον Ολυμπιακό (24/09, 21:30 LIVE από το Gazzetta) για την πρεμιέρα της EuroLeague.

Συγκεκριμένα ο Πάολο Γκαλμπιάτι απάντησε στις δηλώσεις του για τον Ουκρανό σέντερ, σε ερώτηση που αφορούσε το μέλλον του λέγοντας: «Ρωτήστε τη διοίκηση».

Λίγο αργότερα, τόνισε πως η 12άδα της Μπασκόνια κόντρα στους «ερυθρόλεκους» θα είναι η ίδια που ήταν και στο Σούπερ Καπ Ισπανίας, δηλαδή χωρίς τον Άλεξ Λεξν.