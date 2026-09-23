Ο προπονητής της Μπασκόνια πήρε θέση για τον Λεν: «Δεν θα παίξει κόντρα στον Ολυμπιακό...»

Παναγιώτης Αρταβάνης
Ο προπονητής της Μπασκόνια πήρε θέση για τον Λεν: «Δεν θα παίξει κόντρα στον Ολυμπιακό...»
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο προπονητής της Μπασκόνια, Πάολο Γκαλμπιάτι, στις δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό, τόνισε πως η ομάδα του θα παραταχθεί χωρίς τον Άλεξ Λεν.

Χωρίς τον Άλεξ Λεν αναμένεται να υποδεχτεί η Μπασκόνια τον Ολυμπιακό (24/09, 21:30 LIVE από το Gazzetta) για την πρεμιέρα της EuroLeague.

Συγκεκριμένα ο Πάολο Γκαλμπιάτι απάντησε στις δηλώσεις του για τον Ουκρανό σέντερ, σε ερώτηση που αφορούσε το μέλλον του λέγοντας: «Ρωτήστε τη διοίκηση».

Λίγο αργότερα, τόνισε πως η 12άδα της Μπασκόνια κόντρα στους «ερυθρόλεκους» θα είναι η ίδια που ήταν και στο Σούπερ Καπ Ισπανίας, δηλαδή χωρίς τον Άλεξ Λεξν.

@Photo credits: euroleague
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     