Μπασκόνια: Έριξε 20άρα στην Μπανταλόνα και έκανε το 3/3

Γιώργος Σακελλάρης
Μπασκόνια: Έριξε 20άρα στην Μπανταλόνα και έκανε το 3/3

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Η Μπασκόνια έκαμψε εύκολα την αντίσταση της Μπανταλόνα (93-73) με τον Φαρίντ να είναι διψήφιος και έκανε το 3/3 στη Liga Endesa.

Η κυριαρχική Μπασκόνια νίκησε εύκολα την Μπανταλόνα (93-73), έκανε το 3/3 στο ισπανικό πρωτάθλημα και βρίσκεται στην πρώτη θέση της κατάταξης μαζί με τις Ρεάλ Μαδρίτης και Μπρεογκάν. Για τους Βάσκους ήταν εξαιρετικός ο πρώην ψηλός του Παναθηναϊκού, Κένεθ Φαρίντ, με 12 πόντους, 6 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Η ομάδα από τη Βιτόρια είχε το προβάδισμα και τον έλεγχο στο μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού και πέρα από τον Φαρίντ, είχε σε καλό βράδυ τους Σίμονς (14 πόντους, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Ντουάρτε (13 πόντους, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ) και Κούρουκς (12 πόντους, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ).

Για την ηττημένη Μπανταλόνα, ξεχώρισε ο Λαπροβίτολα με 15 πόντους, 2 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Πλέον, η Μπασκόνια επικεντρώνεται στη διπλή εβδομάδα της EuroLeague, όπου θα βρει απέναντί της την Ντουμπάι BC (εντός έδρας) και τη Βίρτους Μπολόνια (εκτός έδρας).

Τα δεκάλεπτα: 24-21, 45-39, 68-56, 93-73

 

Τα ομαδικά στατιστικά:

Kosner BaskoniaFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
1AJ Lawson25:1990/10%3/560%0/00%0/00%0222100046
2K. Simmons25:03142/540%3/560%1/250%1/333.3%13451001218
3DJ Stewart15:4172/450%1/520%0/10%0/00%0001030014
5C. Duarte23:17131/425%3/560%2/2100%1/250%14551010122
6S. Joksimovic08:1661/1100%1/333%1/250%0/00%0221110134
7R. Kurucs24:55122/367%2/367%2/2100%1/250%14542110122
8T. Sedekerskis12:5670/10%1/250%4/4100%0/00%06600100114
10M. Spagnolo11:2721/250%0/10%0/00%0/00%0222010032
12D. Baugh16:4983/560%0/10%2/2100%0/00%02241100112
21M. Santos14:3130/10%1/250%0/00%0/00%011001004-1
25C. Frisch00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
35K. Faried21:46124/667%1/1100%1/333%3/3100%33611110317
Team/Coaches00/00%0/00%0/00%0/00%0330010004
TOTAL200:009316/3348%16/3348%13/1872%63238258113024124
Asisa JoventutFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
3B. Ellis14:5140/00%1/333%1/250%0/00%03301100-63
4E. Ndiaye19:4600/10%0/10%0/00%0/00%12301001-21-3
9R. Rubio23:1250/40%1/333%2/633%0/00%15673100-310
10N. Laprovittola27:49153/933%3/1127%0/00%0/00%02254200-118
12L. Hakanson16:0520/10%0/10%2/2100%0/00%11211000-201
18A. Reyes22:43110/00%2/367%5/5100%0/00%13410000-2015
19E. Sulejmanovic16:29123/560%1/425%3/475%0/00%14520100-1314
20A. Torres00:0200/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
32I. Nogués13:0620/00%0/00%2/2100%0/00%2570201016
34D. Niebla00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
35S. Birgander22:12105/1050%0/00%0/10%0/00%33600001-37
55K. Cheatham23:45124/757%1/333%1/1100%0/00%21310101-412
Equipo00/00%0/00%0/00%0/00%0110100000
TOTAL200:007315/3741%9/2931%16/2370%1230421713613-10073
@Photo credits: LIGA ACB/OFFICIAL
     

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