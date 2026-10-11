Μπασκόνια: Έριξε 20άρα στην Μπανταλόνα και έκανε το 3/3
Η κυριαρχική Μπασκόνια νίκησε εύκολα την Μπανταλόνα (93-73), έκανε το 3/3 στο ισπανικό πρωτάθλημα και βρίσκεται στην πρώτη θέση της κατάταξης μαζί με τις Ρεάλ Μαδρίτης και Μπρεογκάν. Για τους Βάσκους ήταν εξαιρετικός ο πρώην ψηλός του Παναθηναϊκού, Κένεθ Φαρίντ, με 12 πόντους, 6 ριμπάουντ και 1 ασίστ.
Η ομάδα από τη Βιτόρια είχε το προβάδισμα και τον έλεγχο στο μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού και πέρα από τον Φαρίντ, είχε σε καλό βράδυ τους Σίμονς (14 πόντους, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Ντουάρτε (13 πόντους, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ) και Κούρουκς (12 πόντους, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ).
Για την ηττημένη Μπανταλόνα, ξεχώρισε ο Λαπροβίτολα με 15 πόντους, 2 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Πλέον, η Μπασκόνια επικεντρώνεται στη διπλή εβδομάδα της EuroLeague, όπου θα βρει απέναντί της την Ντουμπάι BC (εντός έδρας) και τη Βίρτους Μπολόνια (εκτός έδρας).
Τα δεκάλεπτα: 24-21, 45-39, 68-56, 93-73
Τα ομαδικά στατιστικά:
|Kosner Baskonia
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|1
|AJ Lawson
|25:19
|9
|0/1
|0%
|3/5
|60%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|2
|1
|0
|0
|0
|4
|6
|2
|K. Simmons
|25:03
|14
|2/5
|40%
|3/5
|60%
|1/2
|50%
|1/3
|33.3%
|1
|3
|4
|5
|1
|0
|0
|1
|2
|18
|3
|DJ Stewart
|15:41
|7
|2/4
|50%
|1/5
|20%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|1
|0
|3
|0
|0
|1
|4
|5
|C. Duarte
|23:17
|13
|1/4
|25%
|3/5
|60%
|2/2
|100%
|1/2
|50%
|1
|4
|5
|5
|1
|0
|1
|0
|1
|22
|6
|S. Joksimovic
|08:16
|6
|1/1
|100%
|1/3
|33%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|1
|1
|1
|0
|1
|3
|4
|7
|R. Kurucs
|24:55
|12
|2/3
|67%
|2/3
|67%
|2/2
|100%
|1/2
|50%
|1
|4
|5
|4
|2
|1
|1
|0
|1
|22
|8
|T. Sedekerskis
|12:56
|7
|0/1
|0%
|1/2
|50%
|4/4
|100%
|0/0
|0%
|0
|6
|6
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|14
|10
|M. Spagnolo
|11:27
|2
|1/2
|50%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|2
|0
|1
|0
|0
|3
|2
|12
|D. Baugh
|16:49
|8
|3/5
|60%
|0/1
|0%
|2/2
|100%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|4
|1
|1
|0
|0
|1
|12
|21
|M. Santos
|14:31
|3
|0/1
|0%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|0
|4
|-1
|25
|C. Frisch
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|35
|K. Faried
|21:46
|12
|4/6
|67%
|1/1
|100%
|1/3
|33%
|3/3
|100%
|3
|3
|6
|1
|1
|1
|1
|0
|3
|17
|Team/Coaches
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|3
|3
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|4
|TOTAL
|200:00
|93
|16/33
|48%
|16/33
|48%
|13/18
|72%
|6
|32
|38
|25
|8
|11
|3
|0
|24
|124
|Asisa Joventut
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|3
|B. Ellis
|14:51
|4
|0/0
|0%
|1/3
|33%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|0
|3
|3
|0
|1
|1
|0
|0
|-6
|3
|4
|E. Ndiaye
|19:46
|0
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|2
|3
|0
|1
|0
|0
|1
|-21
|-3
|9
|R. Rubio
|23:12
|5
|0/4
|0%
|1/3
|33%
|2/6
|33%
|0/0
|0%
|1
|5
|6
|7
|3
|1
|0
|0
|-3
|10
|10
|N. Laprovittola
|27:49
|15
|3/9
|33%
|3/11
|27%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|5
|4
|2
|0
|0
|-11
|8
|12
|L. Hakanson
|16:05
|2
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|2/2
|100%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|1
|1
|0
|0
|0
|-20
|1
|18
|A. Reyes
|22:43
|11
|0/0
|0%
|2/3
|67%
|5/5
|100%
|0/0
|0%
|1
|3
|4
|1
|0
|0
|0
|0
|-20
|15
|19
|E. Sulejmanovic
|16:29
|12
|3/5
|60%
|1/4
|25%
|3/4
|75%
|0/0
|0%
|1
|4
|5
|2
|0
|1
|0
|0
|-13
|14
|20
|A. Torres
|00:02
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|32
|I. Nogués
|13:06
|2
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|0/0
|0%
|2
|5
|7
|0
|2
|0
|1
|0
|1
|6
|34
|D. Niebla
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|35
|S. Birgander
|22:12
|10
|5/10
|50%
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|3
|3
|6
|0
|0
|0
|0
|1
|-3
|7
|55
|K. Cheatham
|23:45
|12
|4/7
|57%
|1/3
|33%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|2
|1
|3
|1
|0
|1
|0
|1
|-4
|12
|Equipo
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|TOTAL
|200:00
|73
|15/37
|41%
|9/29
|31%
|16/23
|70%
|12
|30
|42
|17
|13
|6
|1
|3
|-100
|73
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