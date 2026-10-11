Η Μπασκόνια έκαμψε εύκολα την αντίσταση της Μπανταλόνα (93-73) με τον Φαρίντ να είναι διψήφιος και έκανε το 3/3 στη Liga Endesa.

Η κυριαρχική Μπασκόνια νίκησε εύκολα την Μπανταλόνα (93-73), έκανε το 3/3 στο ισπανικό πρωτάθλημα και βρίσκεται στην πρώτη θέση της κατάταξης μαζί με τις Ρεάλ Μαδρίτης και Μπρεογκάν. Για τους Βάσκους ήταν εξαιρετικός ο πρώην ψηλός του Παναθηναϊκού, Κένεθ Φαρίντ, με 12 πόντους, 6 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Η ομάδα από τη Βιτόρια είχε το προβάδισμα και τον έλεγχο στο μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού και πέρα από τον Φαρίντ, είχε σε καλό βράδυ τους Σίμονς (14 πόντους, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Ντουάρτε (13 πόντους, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ) και Κούρουκς (12 πόντους, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ).

Για την ηττημένη Μπανταλόνα, ξεχώρισε ο Λαπροβίτολα με 15 πόντους, 2 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Πλέον, η Μπασκόνια επικεντρώνεται στη διπλή εβδομάδα της EuroLeague, όπου θα βρει απέναντί της την Ντουμπάι BC (εντός έδρας) και τη Βίρτους Μπολόνια (εκτός έδρας).

Τα δεκάλεπτα: 24-21, 45-39, 68-56, 93-73

Τα ομαδικά στατιστικά:

Kosner Baskonia FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 1 AJ Lawson 25:19 9 0/1 0% 3/5 60% 0/0 0% 0/0 0% 0 2 2 2 1 0 0 0 4 6 2 K. Simmons 25:03 14 2/5 40% 3/5 60% 1/2 50% 1/3 33.3% 1 3 4 5 1 0 0 1 2 18 3 DJ Stewart 15:41 7 2/4 50% 1/5 20% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 1 0 3 0 0 1 4 5 C. Duarte 23:17 13 1/4 25% 3/5 60% 2/2 100% 1/2 50% 1 4 5 5 1 0 1 0 1 22 6 S. Joksimovic 08:16 6 1/1 100% 1/3 33% 1/2 50% 0/0 0% 0 2 2 1 1 1 0 1 3 4 7 R. Kurucs 24:55 12 2/3 67% 2/3 67% 2/2 100% 1/2 50% 1 4 5 4 2 1 1 0 1 22 8 T. Sedekerskis 12:56 7 0/1 0% 1/2 50% 4/4 100% 0/0 0% 0 6 6 0 0 1 0 0 1 14 10 M. Spagnolo 11:27 2 1/2 50% 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 2 2 2 0 1 0 0 3 2 12 D. Baugh 16:49 8 3/5 60% 0/1 0% 2/2 100% 0/0 0% 0 2 2 4 1 1 0 0 1 12 21 M. Santos 14:31 3 0/1 0% 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 1 0 0 4 -1 25 C. Frisch 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 K. Faried 21:46 12 4/6 67% 1/1 100% 1/3 33% 3/3 100% 3 3 6 1 1 1 1 0 3 17 Team/Coaches 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 3 3 0 0 1 0 0 0 4 TOTAL 200:00 93 16/33 48% 16/33 48% 13/18 72% 6 32 38 25 8 11 3 0 24 124