Ο προπονητής της Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης Ντούσκο Ιβάνοβιτς αναφέρθηκε στο φημολογούμενο «φλερτ» με τον Μάρκους Χάουαρντ της Μπασκόνια.

Στην πόρτα εξόδου από την Μπασκόνια φαίνεται πως βρίσκεται ο Μάρκους Χάουαρντ μετά και τον αποκλεισμό του από τον αγώνα με την Μπεσίκτας για την 4η αγωνιστική της Euroleague. Ο Αμερικανός γκαρντ δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή των Βάσκων από τον Πάολο Γκαλμπιάτι στην ήττα (84-92) από την τουρκική ομάδα. Μάλιστα, πολύ γρήγορα προέκυψε ενδιαφέρον για την απόκτηση του από τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης. Προπονητής της ρωσικής ομάδας είναι ο Ντούσκο Ιβάνοβιτς, ο οποίος έχει συνεργαστεί με τον Χάουαρντ στο πρόσφατο παρελθόν στη Μπασκόνια.

Όταν ρωτήθηκε μετά το τέλος του νικηφόρου (91-71) αγώνα της Ζενίτ επί της Σάρατοφ για την VTB League ο Μαυροβούνιος τεχνικός για το φημολογούμενο ενδιαφέρον για την απόκτηση του Μάρκους Χάουαρντ, αρκέστηκε να πει: «Δεν σχολιάζω παίκτες που δεν είναι στην ομάδα μου. Αν και όταν υπογράψει κάποιος παίκτης, τότε θα μπορέσουμε να μιλήσουμε για αυτόν».

Το μήνυμα του Ντούσκο Ιβάνοβιτς ήταν ξεκάθαρο και έδειξε πως δεν ήθελε να επιβεβαιώσει ούτε να διαψεύσει κάτι, καθώς φαίνεται πως αυτή τη στιγμή γίνονται συζητήσεις, αλλά υπάρχει ακόμη δρόμος μέχρι να αποδεσμευτεί από την Μπασκόνια.