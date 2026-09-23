Παναθηναϊκός: Τα ιδιαίτερα του Μπατίστ στον Μήτογλου
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Ο Μάικ Μπατίστ έκανε ιδιαίτερα στον Ντίνο Μήτογλου στην προπόνηση του Παναθηναϊκού, ενόψει της αναμέτρησης κόντρα στην Παρί.
Στην σημερινή (23/09) προπόνηση του Παναθηναϊκού, ο Μάικ Μπατίστ, έκανε ιδιαίτερα στον Ντίνο Μήτογλου.
Συγκεκριμένα, ο βοηθός του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, και πρώην παίκτης του «τριφυλλιού», έδινε τις συμβουλές του στον φόργουορντ του Παναθηναϊκού, ενόψει της αναμέτρησης με την Παρί (24/09, 21:15 LIVE από το Gazzetta).
Δείτε το βίντεο του Gazzetta:
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@Photo credits: INTIME
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