Δείτε την εξάδα ξένων του Παναθηναϊκού που θα παραταχθεί στον ημιτελικό με τον ΠΑΟΚ (21:00).

Ο Παναθηναϊκός θα κοντραριστεί με τον ΠΑΟΚ (21:00, live Gazzetta, ΣΚΑΪ) στον δεύτερο ημιτελικό του Super Cup Ελλάδος που θα γίνει στο Περιστέρι και το κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου». Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έκανε τις επιλογές του για την εξάδα ξένων και ο Τζέριαν Γκραντ βρίσκεται εκτός, όπως είχε αναφερθεί και στο Gazz Floor by Novibet της Παρασκευής.

Άρα την εξάδα των ξένων του τριφυλλιού την αποτελούν οι: Σιλβέν Φρανσίσκο, Μπράνκου Μπάντιο,Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Γκέρσον Γιαμπουσέλε, Ματίας Λεσόρ και Ίζακ Μπόνγκα.

Μετά από αίτημα του ΠΑΟΚ, θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου στις αναμετρήσεις του Super Cup στο Περιστέρι.