Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος αναμένεται να είναι στη διάθεση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού κόντρα στην Παρί.

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Παρί (24/09, 21:15 LIVE από το Gazzetta), με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στις δηλώσεις του να αναφέρει πως ο Νίκος Ρογκαβόπουλος αναμένεται να επιστρέψει στη δράση.

Συγκεκριμένα ο διεθνής φόργουορντ ξεπέρασε τη θλάση που τον ταλαιπωρούσε και θα δώσει το παρών, κόντρα στη γαλλικά ομάδα, ενόψει της 1ης αγωνιστικής της EuroLeague.