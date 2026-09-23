Παναθηναϊκός: Επιστρέφει ο Ρογκαβόπουλος, κόντρα στην Παρί!
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Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος αναμένεται να είναι στη διάθεση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού κόντρα στην Παρί.
Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Παρί (24/09, 21:15 LIVE από το Gazzetta), με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στις δηλώσεις του να αναφέρει πως ο Νίκος Ρογκαβόπουλος αναμένεται να επιστρέψει στη δράση.
Συγκεκριμένα ο διεθνής φόργουορντ ξεπέρασε τη θλάση που τον ταλαιπωρούσε και θα δώσει το παρών, κόντρα στη γαλλικά ομάδα, ενόψει της 1ης αγωνιστικής της EuroLeague.
@Photo credits: INTIME
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