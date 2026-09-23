Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός μέσω ανάρτησης έκανε κάλεσμα στους οπαδούς των «πρασίνων» ενόψει της πρεμιέρας της EuroLeague κόντρα στην Παρί.

Λίγες ώρες πριν το πρώτο τζάμπολ στο «Telekom Center Athens», η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έκανε κάλεσμα στους οπαδούς της ομάδας ενόψει της αναμέτρηση με την Παρί (24/09, 21:15 LIVE από το Gazzetta).

Συγκεκριμένα αναφέρει:

«Μία μέρα απομένει για την πρεμιέρα. Αύριο, επιστρέφουμε εκεί που ανήκουμε, Σπίτι! Η πρώτη βραδιά της Euroleague στο Telekom Center Athens πλησιάζει. Βιαστείτε να εξασφαλίσετε τη θέση σας»

Μάλιστα η «πράσινη» ΚΑΕ ανάρτησε και βίντεο με τον ΣΙλβέιν Φρανσίσκο που μετράει αντίστροφα για το πρώτο τζάμπολ.



