ΚΑΕ Παναθηναϊκός: Το κάλεσμα στους οπαδούς ενόψει της πρεμιέρας στη EuroLeague και το βίντεο του Φρανσίσκο

ΚΑΕ Παναθηναϊκός: Το κάλεσμα στους οπαδούς ενόψει της πρεμιέρας στη EuroLeague και το βίντεο του Φρανσίσκο

Παναγιώτης Αρταβάνης
ΚΑΕ Παναθηναϊκός: Το κάλεσμα στους οπαδούς ενόψει της πρεμιέρας στη EuroLeague και το βίντεο του Φρανσίσκο
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Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός μέσω ανάρτησης έκανε κάλεσμα στους οπαδούς των «πρασίνων» ενόψει της πρεμιέρας της EuroLeague κόντρα στην Παρί.

Λίγες ώρες πριν το πρώτο τζάμπολ στο «Telekom Center Athens», η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έκανε κάλεσμα στους οπαδούς της ομάδας ενόψει της αναμέτρηση με την Παρί (24/09, 21:15 LIVE από το Gazzetta).

Συγκεκριμένα αναφέρει:

«Μία μέρα απομένει για την πρεμιέρα. Αύριο, επιστρέφουμε εκεί που ανήκουμε, Σπίτι! Η πρώτη βραδιά της Euroleague στο Telekom Center Athens πλησιάζει. Βιαστείτε να εξασφαλίσετε τη θέση σας»

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Μάλιστα η «πράσινη» ΚΑΕ ανάρτησε και βίντεο με τον ΣΙλβέιν Φρανσίσκο που μετράει αντίστροφα για το πρώτο τζάμπολ.

 


@Photo credits: x_paobcgr
     

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