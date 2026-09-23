ΚΑΕ Παναθηναϊκός: Το κάλεσμα στους οπαδούς ενόψει της πρεμιέρας στη EuroLeague και το βίντεο του Φρανσίσκο
Λίγες ώρες πριν το πρώτο τζάμπολ στο «Telekom Center Athens», η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έκανε κάλεσμα στους οπαδούς της ομάδας ενόψει της αναμέτρηση με την Παρί (24/09, 21:15 LIVE από το Gazzetta).
Συγκεκριμένα αναφέρει:
«Μία μέρα απομένει για την πρεμιέρα. Αύριο, επιστρέφουμε εκεί που ανήκουμε, Σπίτι! Η πρώτη βραδιά της Euroleague στο Telekom Center Athens πλησιάζει. Βιαστείτε να εξασφαλίσετε τη θέση σας»
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Μάλιστα η «πράσινη» ΚΑΕ ανάρτησε και βίντεο με τον ΣΙλβέιν Φρανσίσκο που μετράει αντίστροφα για το πρώτο τζάμπολ.
We’re getting CLOSER @S_CISCO_2 ☘️— Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 23, 2026
The countdown is OOON ⏳#WeTheGreens #paobcaktor #FeelEveryMoment #Club1908 pic.twitter.com/xDWos7NvxL
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