Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ετοιμάζεται για την επίσημη επιστροφή του στον πάγκο του Παναθηναϊκού κόντρα στην Παρί, ένα ματς το οποίο συνδέεται με μια... διαβολική σύμπτωση με το μακρινό παρελθόν.

Μια ιστορική στιγμή ετοιμάζεται να ζήσει και πάλι ο οργανισμός του μπασκετικού Παναθηναϊκού στην πρεμιέρα της φετινής Euroleague. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα καθίσει και πάλι στην άκρη του «πράσινου» πάγκου ύστερα από 14 χρόνια. Αν μη τι άλλο πρόκειται για το μεγάλο γεγονός στις τάξεις του «τριφυλλιού». Και να 'ταν μόνο αυτό; Μάλιστα θα συνοδευτεί και από μια... διαβολική σύμπτωση.

Αρκεί να γυρίσει κάποιος 27 χρόνια πίσω. Στις 23 Σεπτεμβρίου 1999. Σαν σήμερα. Ή αν προτιμάτε μια μέρα πριν από την μεγάλη του επιστροφή (24/09, 21:15) στο «τριφύλλι». Ήταν η μέρα που ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είχε κοοουτσάρει για πρώτη φορά στην καριέρα του τον Παναθηναϊκό σε ευρωπαϊκό παιχνίδι. Και πάλι σε πρεμιέρα. Σημαδιακή η ημερομηνία.

Ήταν η αρχή των όσων θα επακολουθούσαν. Ο Σέρβος τεχνικός θα έβαζε τις βάσεις για την ιστορία που έμελλε να γράψει στον Παναθηναϊκό. Μια ιστορία γεμάτη από επιτυχίες και έχοντας αφήσει μια ανεκτίμητη κληρονομιά. Μια κληρονομιά που θέλει να εμπλουτίσει. Ξεκινώντας και πάλι την ίδια περίοδο. Είπαμε. Κατά διαβολική, σύμπτωση.

Συγκεκριμένα ήταν η πρεμιέρα της Euroleague για τη σεζόν 1999-2000. Όταν και ξεκινούσε το «ταξίδι» έως το Final Four της Θεσσαλονίκης και την κατάκτηση του 2ου -τότε- ευρωπαϊκού τροπαίου της ομάδας. Κάουνας. Παιχνίδι με την Ζάλγκιρις. Για την ακρίβεία την τότε πρωταθλήτρια Ευρώπης, Ζάλγκιρις Κάουνας η οποία και είχε πανηγυρίσει το τρόπαιο πριν από μερικούς μήνες στο Μόναχο.

Θέλετε και άλλη σύμπτωση; Όπως και τώρα που ο Παναθηναϊκός θα έχει πολλές και σημαντικές απουσίες κόντρα την Παρί από τη στιγμή που απουσιάζουν οι Σλούκας, Ναν, Χέιζ-Ντέιβις, Φαλ, έτσι και τότε ήταν τραυματίες οι Φραγκίσκος Αλβέρτης και Νάντο Τζεντίλε, η επιστροφή των οποίων είχε δρομολογηθεί μετά τις 10 Οκτωβρίου. Όπως ακριβώς συμβαίνει και με τους φετινούς τραυματισμούς της ομάδας.

Το παιχνίδι με την Ζάλγκιρις είχε διεξαχθεί στο μικρό γήπεδο του Κάουνας (σ.σ. άλλωστε δεν υπήρχε ούτε ως... σκέψη τότε η Zalgirio Arena) το οποίο και έφερε το όνομα του θρύλου του λιθουανικού μπάσκετ, Άρβιντας Σαμπόνις.

Μπροστά σε περίπου 4.000 Λιθουανούς φιλάθλους, ο Παναθηναϊκός έστησε πραγματικό... πάρτι και επικράτησε εύκολα της Ζάλγκιρις Κάουνας με 82-66. Ήταν η πρώτη νίκη των «πρασίνων» με την οποία ξεκινούσε και την πορεία έως την κατάκτηση του τροπαίου.

Σ' εκείνο το παιχνίδι, πρώτοι σκόρερ για τον Παναθηναϊκό ήταν οι Ζέλικο Ρέμπρατσα (17π., 7/12διπ., 3/3β., 4ρ.), Τζόνι Ρότζερς (17π., 4/5διπ., 3/4τρ., 3ασ.), Ντέγιαν Μποντιρόγκα (16π., 5/10διπ., 6/10β., 0/1τρ., 6ριμπ., 5ασ.) και Όντεντ Κάτας (13π., 2/5διπ., 3/4τρ., 3ασ.) ενώ είχαν σκοράρει επίσης οι Καλαϊτζής (2π.), Κοχ (3π.), Φώτσης (5π.), Μπερκ (9π.)

Για την Ζάλγκιρις Κάουνας όπου προπονητής ήταν ο Γιόνας Καζλάουσκας είχαν ξεχωρίσει οι Σεστόκας (20π.), Τιμίνσκας (17π.) και (ο μετέπειτα παίκτης και του Ολυμπιακού), Εουρέλιους Ζουκάουσκας (11π., 7ριμπ.)

Θέλετε να θυμηθείτε και τι είχε πει ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στη συνέντευξη Τύπου αμέσως μετά την παρθενική του νίκη στην Ευρώπη ως τεχνικός ηγέτης του Παναθηναϊκού; «Θα ήταν αρνητικό για μας αν είχαμε πιάσει την κορυφή της απόδοσής μας τέτοια εποχή. Για το διάστημα που βρισκόμαστε μπορώ να πω ότι παίξαμε καλά. Είμαστε σε καλό δρόμο και με την προσθήκη των Αλβέρτη και Τζεντίλε θα γίνουμε ακόμη καλύτερες προπονήσεις, κάτι που σημαίνει ότι θα βελτιωθεί όλη η ομάδα»