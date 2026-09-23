Μπόνγκα: «Θετικό το γεγονός ότι θα έχουμε τα πρώτα παιχνίδια στην έδρα μας»

Διαβάστε όλα όσα είπε στις δηλώσεις του ο Ίζακ Μπόνγκα, ενόψει της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού κόντρα στην Παρί, για την πρεμιέρα της EuroLeague.

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Παρί (24/09, 21:15 LIVE από το Gazzetta), με τον Ίζακ Μπόνγκα, να πραγματοποιεί δηλώσεις ενόψει της αναμέτρησης.

Μίλησε για την προσαρμογή του στην Ελλάδα, για τους Γάλλους συμπαίκτες του, ενώ μάλιστα αναφέρθηκε στους στόχους των «πρασίνων».

Αναλυτικά όσα είπε ο Ιζάκ Μπόνγκα:

«Δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι έτσι ώστε να ξεκινήσουμε όπως πρέπει τη διοργάνωση. Έχουμε κάποιους στόχους να πετύχουμε και το έχουμε στο μυαλό μας αυτό. Την ίδια ώρα, κοιτάζουμε έτσι ώστε να εξελιχθούμε στο μέλλον».

Για του GM που έχρισαν φαβορί τον Παναθηναϊκό: «Δεν είναι δουλειά μου κάτι τέτοιο. Δουλειά μου είναι να παίζω μπάσκετ. Σίγουρα είναι κάτι που μας γεμίζει αισιοδοξία ότι μπορούμε να κατακτήσουμε όλους τους τίτλους αλλά δεν μου αρέσει να κοιτάς τόσο μπροστά».

Για την Παρί: «Ξεκάθαρα θα είναι ένα δυνατό τεστ. Είναι το πρώτο παιχνίδι και η Παρί είναι μία ομάδα που παίζει πάρα πολύ γρήγορα, παίρνει πολλά σουτ και παίζει σε υψηλή ενέργεια. Πρέπει να το ματσάρουμε αυτό και ταυτόχρονα να παίξουμε και το δικό μας παιχνίδι».

Για το αν πιστεύει ότι τα εφτά παιχνίδια εντός έδρας είναι πλεονέκτημα για την ομάδα: «Είναι πολύ θετικό που παίζουμε αυτά τα παιχνίδια στην έδρα μας, γιατί έχουμε αυτούς τους φιλάθλους που μας δίνουν ενέργεια. Είναι βασικά έξτρα δόση ενέργειας το να παίζουμε σε ένα γήπεδο σαν και αυτό. Άρα πιστεύω ότι είναι θετικό το γεγονός ότι θα έχουμε αυτά τα παιχνίδια εδώ».

Για το τι βρήκε πιο δύσκολο στην προσαρμογή του: «Προς το παρόν όλα μου φαίνονται σαν να προσπαθώ να προσαρμοστώ ακόμα. Το καλό είναι ότι γνωρίζω τον προπονητή και το πλαίσιο στο οποίο και θα αγωνίζομαι. Ταυτόχρονα είναι σίγουρα δύσκολο να αγωνίζεσαι με νέα πρόσωπα και συμπαίκτες. Όμως στην τελική είμαστε όλοι επαγγελματίες. Σε κάθε προπόνηση και σε κάθε παιχνίδι πρέπει να γνωριζόμαστε καλύτερα αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο σίγουρα θέλει χρόνο».

Για τους Γάλλους παίκτες στην ομάδα: «Είναι πολύ θετικό που βρίσκονται εδώ. Κάπως έτσι φρεσκάρω και εγώ τα γαλλικά μου. Είναι πολύ όμορφο που υπάρχουν παίκτες από διαφορετικές εθνικότητες εδώ».

Για τα σουτ από το κέντρο με τον Γιαμπουσέλε: «Ναι αυτά είναι αστεία όντως. Μου αρέσουν τα σουτ από το κέντρο του γηπέδου. Έβαλα ένα, μετά έβαλε και αυτός ένα και ξέρετε έτσι πάνε αυτά μερικές φορές τα παιχνίδια λήγουν ισοπαλία».

