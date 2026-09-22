Ο Διαμαντής Παναγιωτόπουλος μίλησε για την Ντουμπάι BC και τους στόχους της στη EuroLeague, αλλά και τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.

Η Ντουμπάι BC έχει προχωρήσει σε εξαιρετικές κινήσεις και παρότι βγήκε τέταρτη στο Σούπερ Καπ της EuroLeague, έχει θέσει ψηλά τον πήχη για τη νέα σεζόν. Στο πλάι του πάγκου δίπλα στον Τσάβι Πασκουάλ, είναι ο Διαμαντής Παναγιωτόπουλος, με τον οποίο είχε συνεργαστεί στη Ζενίτ.

Ο βοηθός προπονητή της Ντουμπάι, μίλησε στο «EOK WebRadio» για τους στόχους που έχει η ομάδα του, ενώ χαρακτήρισε ως φαβορί για το Final Four, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.

Όσα είπε ο Παναγιωτόπουλος

Για το αν βρίσκονται στο σημείο που ήθελαν τέτοια εποχή βάσει του προγραμματισμού τους: «Κανένας προπονητής δε θα πει πως είναι ευχαριστημένος αυτήν την εποχή όταν είναι αυτές οι συνθήκες που υπήρχαν, ότι ξεκινάς συγκεκριμένες ημερομηνίες οι οποίες είναι πολύ λίγες, ειδικά αν μεσολαβούν ματς Εθνικών. Αν έχεις ένα μεγάλο ρόστερ με παιδιά που συμμετέχουν στις Εθνικές, είναι λίγος ο προπονητικός χώρος, ειδικά για μια καινούργια ομάδα και όλα αυτά δυσχεραίνουν το επίπεδο. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι βάσει προγραμματισμού, αλλά είμαστε ικανοποιημένοι με κάποια πράγματα που κάνουμε και βαδίζουμε σε κατεύθυνση που θέλουμε και πιστεύουμε ότι μπορεί να μας οδηγήσει κάπου καλά».

Για το ότι στα πρώτα ματς της σεζόν η φετινή «έκδοση» της Ντουμπάι BC φάνηκε καλύτερη απ’ την περσινή: «Κάθε χρονιά είναι διαφορετική, δε μπορούμε να συγκρίνουμε τι έκανε η ομάδα την κάθε σεζόν. Εμείς κοιτάμε τι μπορούμε να κάνουμε με το υλικό που έχουμε. Είχαμε ατυχίες με τραυματισμούς και παιδιά που δεν έχουν συμμετάσχει, θα δούμε όπως μπορούμε να πορευτούμε. Προσπαθούμε να περάσουμε την “ταυτότητα” μιας ομάδας που θα έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, τα οποία θα ξεκινούν απ’ την άμυνα, πράγμα πολύ σημαντικό. Αυτό θα μπορεί να μας οδηγήσει στην κατάκτηση κάποιων στόχων, σε συνδυασμό και με το ταλέντο που έχουμε. Είναι σημαντικό το πώς θα μπορέσουμε να βάλουμε όλα τα κομμάτια μαζί, γιατί γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Θα πάρει λίγο χρόνο όλο αυτό, αλλά η Ευρωλίγκα δεν έχει πολύ χρόνο και πρέπει είτε να περνάς πράγματα γρήγορα είτε να κερδίζεις χρόνο κάνοντας τι νίκες που επιβάλλεται να κάνεις. Είμαστε στη διαδικασία της εγρήγορσης».

Για το αν είχαν plan b για την περίπτωση που δεν ερχόταν τελικά ο Τόμας Ουόκαπ: «Είχαμε πολλά διαφορετικά πλάνα και ήμασταν πάντα έτοιμοι να τ’ ακολουθήσουμε. Όταν κάνεις έναν προγραμματισμό, δημιουργείς ένα plan b. Αυτό δεν αφορά μόνο την περίπτωση του Τόμας φυσικά. Ήμασταν έτοιμοι για οτιδήποτε συνέβαινε, το προπονητικό επιτελείο έκανε τη δουλειά του, οι άνθρωποι που “τρέχουν” την ομάδα προσπαθούσαν να κάνουν κι εκείνοι τη δουλειά τους, οπότε μ’ αυτήν τη λογική κινηθήκαμε».

Για τον τρόπο λειτουργίας και την οργάνωση της Ντουμπάι BC: «Είναι μια ομάδα πολύ οργανωμένη, η οποία λειτουργεί, σε πολλές καταστάσεις, σε πρότυπα πολύ διαφορετικά απ’ την Ευρώπη και σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό προσέγγισης και προστασίας προς τον αθλητή. Έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά στο πώς προσεγγίζουν όλους όσους συμπεριλαμβάνονται ως μέλη του αγωνιστικού τμήματος. Είναι ένα μεγάλο γκρουπ ανθρώπων που περιβάλλουν την ομάδα σε όλες τις κατευθύνσεις-καταστάσεις που μπορεί να υπάρχει σε μια ομάδα. Είναι ένα σύνολο ανθρώπων που λειτουργούν και ο καθένας “τρέχει” το πρόγραμμα που πρέπει, ούτως ώστε να είμαστε εντάξει και μόνο αφοσιωμένοι στο αγωνιστικό κομμάτι. Μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση η οργάνωση της ομάδας και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στο πώς μπαίνει ένας αθλητής και στο πόσο σού διευκολύνεται την καθημερινότητα ώστε ν’ αφοσιωθείς σ’ αυτό που θέλεις. Πράγματα που έχω δει εδώ δεν υπάρχουν σε πολλές ομάδες στην Ευρώπη».

Για τη συνεργασία και τη σχέση του με τον Τσάβι Πασκουάλ: «Ο Τσάβι, αλλά και ο Ίνιγο Θορθάνο, είναι οικογένεια για εμένα, δέκα χρόνια είμαστε μαζί. Στα χρόνια στη Ζενίτ, όταν βρίσκεστε σε ένα μέρος που είστε όλοι ξένοι, δημιουργούνται άλλες συνθήκες. Περνάω πάρα πολύ χρόνο μαζί τους, είναι άνθρωποι πάρα πολύ δικοί μου, κάτι που μεταφράζεται και σε μια συνεργασία υψηλοτάτου επιπέδου. Πολλές φορές έρχονται και διαφωνίες, αλλά αυτό δημιουργεί και μια καλύτερη συνθήκη, γιατί πίσω απ’ οποιαδήποτε κατάσταση ή συζήτηση πάντα υπάρχει απεριόριστος σεβασμός και θαυμασμός από εμένα προς τον ίδιον όσον αφορά το τι έχει καταφέρει και τι άνθρωπος είναι. Δεν είναι μόνο το αγωνιστικό… Αν δεν έχετε βρεθεί και δεν ταιριάζετε σαν προσωπικότητες, δε δουλεύει αυτό. Έχουμε ταιριάξει και σαν άνθρωποι, είναι πολύ υψηλού επιπέδου σαν χαρακτήρες».

Για τον φετινό στόχο της Ντουμπάι BC στην Ευρωλίγκα: «Όταν είχαμε πάει στη Ζενίτ, ο πρώτος στόχος ήταν να μπει η ομάδα στα play-offs. Σε μια πολύ ανταγωνιστική Ευρωλίγκα εκείνη τη χρονιά, με πολλές ισοβαθμίες, η οκτάδα κρίθηκε σε τριπλή ισοβαθμία στις 20 νίκες σε 34 ματς. Καταφέραμε και μπήκαμε στα play-offs την πρώτη χρονιά, παίξαμε μια πολύ ανταγωνιστική σειρά με τη Μπαρτσελόνα και θα μπορούσαμε να πάμε στο Final-4. Την επόμενη σεζόν ήμασταν 2οι ή 3οι παίζοντας όλη τη σεζόν χωρίς τον βασικό μας playmaker, Σαμπάζ Νέιπιερ. Πάντα υπάρχει ένα πλάνο. Στην αρχή θες να κάνεις ένα βήμα παραπάνω. Πέρυσι η ομάδα είχε μια πολύ καλή παρουσία και “χτύπησε” την είσοδο στα play-offs, φέτος θέλουμε να είμαστε στη διαδικασία αυτή. Το τι θα γίνει και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα είναι κάτι άλλο. Πάντα υπάρχει η φιλοδοξία και η διάθεση. Η κουλτούρα της νίκης είναι βαθιά ριζωμένη στον κόουτς και αυτό προσπαθεί να το περάσει σε κάθε έκφανση της προπόνησης και του αγώνα. Στόχος να είναι να μπούμε στα play-offs και μετά θα δούμε τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε».

Για το δύσκολο ξεκίνημα της Ντουμπάι BC, με Ρεάλ-Μπαρτσελόνα εντός και Φενέρμπαχτσε εκτός: «Δε δούλεψε πολύ καλά για εμάς. Αυτό είναι, όμως, και πρέπει να είμαστε έτοιμοι να πάρουμε τις νίκες που θέλουμε έτσι ώστε να ξεκινήσουμε το ταξίδι αυτό με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία. Με όποιον κι αν παίζεις, όταν συμμετάσχεις σε μια τέτοια διοργάνωση είναι μεγάλη ικανοποίηση και χαρά να μπορείς να διεκδικείς. Σίγουρα θα θέλαμε λίγο περισσότερο χρόνο να δουλέψουμε πράγματα έτσι ώστε να είναι η ομάδα καλύτερη και να νιώθουμε πως είμαστε έτοιμοι. Είναι ένα “ερωτηματικό” αυτό, όπως για όλες τις ομάδες, αλλά είμαστε ικανοποιημένοι μέχρι στιγμής».

Για το αν το στυλ παιχνιδιού της Ντουμπάι BC θα είναι βασισμένο στο σύγχρονο μπάσκετ, με πολύ τρέξιμο και αθλητικότητα: «Το μπάσκετ έχει αλλάξει, οι κατοχές είναι πάρα πολλές, ο ρυθμός έχει ανέβει. Επειδή ο κόουτς έχει κάποιες αρχές σε επίθεση και άμυνα, προσπαθούμε ακόμα και σε καταστάσεις που θεωρούμε ότι είναι “εκτός πλάνου” να υπάρχει μια λειτουργία πλάνου. Ο χρόνος θα μας βοηθήσει στο κομμάτι αυτό. Όσο περνάει ο καιρός και οι παίκτες μας γνωρίζουν καλύτερα τι θέλει ο κόουτς και πώς το θέλει, θα είμαστε σε καλύτερο επίπεδο. Το γρήγορο μπάσκετ πλέον είναι κάτι που όλοι μπορούμε να κάνουμε και προχωράει ανάλογα με τη φιλοσοφία του κάθε προπονητή».

Για τη φετινή Ευρωλίγκα: «Βλέπουμε τα μεγέθη που υπάρχουν, τις επενδύσεις με ρόστερ πολύ δυναμικά. Πάντα θα υπάρχουν ομάδες που δεν τις περιμένει ο κόσμος ή κάποιες που να τις έχει υποτιμήσει. Είναι πολύ νωρίς για να πούμε το οτιδήποτε, όλες οι ομάδες μοντάρονται. Είδαμε στο Σούπερ Καπ πως οι τέσσερις ομάδες είχαν πολύ υψηλό αριθμό λαθών, τα οποία σε ένα μήνα δε θα γίνονται ποτέ, πράγμα που δείχνει ξεκάθαρα και αποτυπώνεται και στους αριθμούς ότι ο χρόνος είναι αμείλικτος και είναι πολύ σημαντικό να βρεθούν γρηγορότερα μεταξύ τους. Επειδή είναι ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον το πώς θα εξελιχθούν οι πρώτες δέκα αγωνιστικές για να δούμε πού πατάει η κάθε ομάδα».

Για τους δύο «αιωνίους»: «Είναι πολύ διαφορετικές και οι δύο ομάδες. Ο Ολυμπιακός, μπορεί να κράτησε τον ίδιο προπονητή και ένα μεγάλο μέρος του “κορμού” του, ωστόσο οι αλλαγές στα γκαρντ είναι τέτοιες που δημιουργούν μια άλλη συνθήκη. Έδειξε και στο Σούπερ Καπ ότι ψάχνει να βρει τις εργοστασιακές του ρυθμίσεις. Περιμένω έναν διαφορετικό σε κάποια πράγματα Ολυμπιακό, αν και οι αρχές θα παραμείνουν ίδιες. Απ’ την άλλη, ο Παναθηναϊκός άλλαξε τελείως, δε νομίζω πως είναι ίδια κατεύθυνση σε κανένα επίπεδο, θα είναι ένα τελείως διαφορετικό κομμάτι. Ακόμα κι αν είχε το ίδιο ρόστερ, θα βλέπαμε κάτι τελείως διαφορετικό. Περιμένω μια ομάδα που θα λειτουργεί περισσότερο μ’ ένα αμυντικό πλάνο στο παρκέ, θα είναι λίγο πιο ξεκάθαρα κάποια πράγματα. Και οι δύο είναι πολύ δυνατά φαβορί για την παρουσία τους στο Final-4».