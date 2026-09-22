Η «AS» γνωστοποίησε τα χρηματικά ποσά που πήρανε ο Ολυμπιακός, η Ρεάλ Μαδρίτης, η Φενέρμπαχτσε και η Ντουμπάι BC για τη συμμετοχή τους στο Σούπερ Καπ της EuroLeague.

Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε μεγάλη ανατροπή κόντρα στη Φενέρμπαχτσε στα ημιτελικά του Σούπερ Καπ της EuroLeague, αλλά δεν κατάφερε το ίδιο στον τελικό με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Οι πρωταθλητές Ευρώπης γνώρισαν την ήττα με 93-89 και τερμάτισαν δεύτεροι στη διοργάνωση.

Η ισπανική «AS», αποκάλυψε τα λεφτά που πήρανε οι ομάδες, από τη συμμετοχή τους στο Σούπερ Καπ. Συγκεκριμένα, ο Ολυμπιακός, η Φενέρμπαχτσε και η Ντουμπάι BC, πήρανε 300 χιλιάδες ευρώ.

Από την άλλη, η Ρεάλ που κατέκτησε και το τρόπαιο, πήρε έξτρα 280 χιλιάδες, άρα συνολικά η «βασίλισσα» έβαλε στα ταμεία της 580 χιλιάδες ευρώ.