Οι General Managers της EuroLeague, έκαναν την πρόβλεψή τους για τον φετινό νικητή της EuroLeague, κατατάσσοντας τον Παναθηναϊκό ως φαβορί, ενώ έβαλαν τον Ολυμπιακό ως σίγουρο για το Final Four.

Την πρόβλεψή τους για τον φετινό νικητή της διοργάνωσης έκαναν οι GMs της EuroLeague, τοποθετώντας στον Παναθηναϊκό, τον τίτλο του φαβορί.

Συγκεκριμένα το «basketnews», ζήτησε από τους Γενικούς Διευθυντές των ομάδων να κάνουν την πρόβλεψή τους για τον νικητή, τις ομάδες που θα πάνε στο Final Four, τον MVP καθώς και για την ομάδα έκπληξη της χρονιάς, ως αουτσάιντερ.

Ο Παναθηναϊκός πήρε το μεγαλύτερο ποσοστό στις ψήφους του νικητή, με το 46.7% των GMs να πιστεύει πως η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα σηκώσει το τρόπαιο. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Ολυμπιακός με 26.7%, ενώ την τριάδα κλείνει η Ρεάλ Μαδρίτης με 20%.

Οι ομάδες που θα βρίσκονται σίγουρα στο Final Four, σύμφωνα πάντα με τους GMs, είναι ο Ολυμπιακός πως συγκέντρωσε το 100%, ενώ δεύτερος στη λίστα είναι ο Παναθηναϊκός με 86.7%, τρίτη η Ρεάλ Μαδρίτης με 76.3%, τέταρτη η Φενέμπραχτσε με 66.7% και 5η η Ντουμπάι με 46.7%.

Όσον αφορά τον MVP, ο Σάσα Βεζένκοβ βρίσκεται πρώτος στη σχετική λίστα με 40% των ψήφων, ενώ τον ακολουθεί ο συμπαίκτης του στον Ολυμπιακό, Γιαν Μοντέρο με 26.7%

Σχετικά με τις ομάδες που αναμένεται να κάνουν την έκπληξη στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, η Ζάλγκιρις και η Μακάμπι βρίσκονται στην πρώτη θέση με 26.7%. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ντουμπάι BC με 13.3%.

Τέλος ο παίκτης που προέβλεψαν από τη EuroLeague που είναι πιο πιθανό να πάει στο NBA είναι ο Γιαν Μοντέρο με 53.3% και δεύτερος ο Κέντρικ Ναν 13.3%.