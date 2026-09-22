Ο αθλητικός διευθυντής της Ζάλγκιρις μίλησε για τις ομάδες που προσεγγίζουν παίκτες που έχουν συμβόλαιο, και την περίπτωση του Γουίλιαμς-Γκος και του Παναθηναϊκού.

Η Ζάλγκιρις είναι έτοιμη για την έναρξη της νέας σεζόν στη EuroLeague. Η λιθουανική ομάδα, που έχει το υψηλότερο μπάτζετ της ιστορίας της, θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον Ερυθρό Αστέρα στην πρεμιέρα της διοργάνωσης.

Ο αθλητικός διευθυντής Ζάλγκιρις, Γκεντιμίνας Ναβίτσκας, μίλησε σχετικά με τις ομάδες που μιλάνε με παίκτες, οι οποίοι έχουν συμβόλαιο με άλλο σύλλογο. Ο ίδιος, στάθηκε στην περίπτωση του Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος, τον οποίο είχε προσεγγίσει το καλοκαίρι ο Παναθηναϊκός, ωστόσο ο ίδιος έμεινε στην ομάδα του Κάουνας και ανανέωσε το συμβόλαιό του.

Ο Ναβίτσκας είπε

«Βλέπουμε ότι υπάρχει απειλή. Τα γεγονότα το απέδειξαν και το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού ήταν δεδομένα υπαρκτό. Ποτέ δεν εξετάσαμε, ούτε καν αναφέραμε κάποιο ποσό για το οποίο θα μπορούσαμε να πουλήσουμε τον Νάιτζελ, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ομάδας. Χτίσαμε ολόκληρη την ομάδα γύρω του.

Θα θέλαμε σίγουρα να υπάρχει περισσότερη τάξη. Θέτουμε το συγκεκριμένο ζήτημα και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, όχι μόνο εμείς αλλά και άλλες ομάδες της EuroLeague, γιατί βλέπουμε ότι η διαδικασία αρχίζει να γίνεται λίγο ανεξέλεγκτη».