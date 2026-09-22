Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν ο πρόεδρος της Παούλιους Γιανκούνας και ο αθλητικός διευθυντής, Γκεντιμίνας Ναβίτσκας, παρουσιάστηκε το budget της Ζάλγκιρις ενώ επιβεβαιώθηκε και η παραμονή του Γουίλιαμς-Γκος έως το 2029.

Η έλευση του Γιόνας Βαλαντσιούνας σε συνδυασμό με όλες τις κινήσεις που έκαναν οι άνθρωποι της Ζάλγκιρις Κάουνας, εκτοξεύθηκε και το budget των Λιθουανών για τη νέα σεζόν.

Οι Γιανκούνας και Ναβίτσκας παρουσίασαν έναν προϋπολογισμό που φτάνει τα 28,8 εκατομμύρια ευρώ χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι φόροι, ενώ από αυτό το ποσό τα 19,7 εκατομμύρια ευρώ αντιστοιχούν στο αγωνιστικό κομμάτι και στην μισθοδοσία των παικτών και του προπονητικού τιμ.

Να σημειωθεί ότι για τη χρηματοδότηση υπολογίζονται 26,8 εκατομμύρια ευρώ έσοδα, την ώρα που την προηγούμενη σεζόν η Ζάλγκιρις είχε αρχικά προβλέψει έσοδα ύψους 18,8 εκατομμυρίων ευρώ, αλλα τα τελικά έσοδα έφτασαν τα 24 εκατομμύρια ευρώ.

Μεταξύ πολλών άλλων στάθηκαν και στο θέμα του Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος, με τον Γκεντιμίνας Ναβίτσκας να επιβεβαιώνει ότι ο παίκτης θα παραμείνει στο Κάουνας έως και το 2029: