Κατάμεστο αναμένεται να είναι το «Telekom Center Athens» στην πρεμιέρα του Παναθηναϊκού με αντίπαλο την Παρί (24/09, 21:15).

Μεγάλο είναι το ενδιαφέρον των φίλων του Παναθηναϊκού για το πρώτο τζάμπολ στην Euroleague και την αναμέτρηση με αντίπαλο την Παρί (23/09. 21:15) στο «T-Center».

Μέχρι στιγμής έχουν μείνει ελάχιστα εισιτήρια απούλητα τα οποία και αναμένεται να «εξαφανιστούν» τις επόμενες ώρες έως και την έναρξη του αγώνα κόντρα στη γαλλική ομάδα.

Όπως αναφέρθηκε και στο Gazz Floor είχαν μείνει το πρωί της Τρίτης (22/09) λιγότερα από 700 εισιτήρια χωρίς κάτοχο, όπερ και σημαίνει ότι στο παιχνίδι θα βρεθούν περισσότεροι από 18.000 φίλοι του Παναθηναϊκού προκειμένου να υποδεχθούν και... επίσημα τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην μεγάλη του επιστροφή.

Αυτό θα είναι και το πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν για τον Επτάστερο, ενώ ακολουθούν οι αναμετρήσεις για το Super Cup και δη ο ημιτελικός με τον ΠΑΟΚ (26/09, 21:00) στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» στο Περιστέρι.