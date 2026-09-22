Μπαρτζώκας: «Έχουμε ταλαντούχα ομάδα αλλά θέλουμε λίγο χρόνο»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε ενόψει της νέας σεζόν στη EuroLeague, αλλά και τους Βεζένκοβ και Μοντέρο.

Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός, προετοιμάζεται για την έναρξη της νέας σεζόν στη EuroLeague. Οι Πειραιώτες θα ταξιδέψουν στην Ισπανία, όπου στην πρεμιέρα της διοργάνωσης, θα αντιμετωπίσουν την Μπασκόνια (24/09, 21:30).

Στο preview βίντεο που ανέβασε η EuroLeague ενόψει της νέας σεζόν, δηλώσεις έχει κάνει ο Γιώργος Μπαρτζώκας. Ο προπονητής του Ολυμπιακού, μίλησε για τον τίτλο πέρσι, τη νέα ομάδα, αλλά και τους Βεζένκοβ και Μοντέρο.

Ο Μπαρτζώκας είπε

«Το να κερδίζεις τρόπαια είναι το καλύτερο συναίσθημα που μπορείς να έχεις. Το να είσαι μέρος μίας τόσο δύσκολης διοργάνωσης όπως η Euroleague, νιώσαμε πολύ χαρούμενοι, ευγνώμονες για την ευκαιρία που είχαμε στη ζωή μας. Πρέπει να κάνουμε ένα μικρό rebuild στην ομάδα μας, να ανανεώσουμε το κίνητρο. Ήρθα πολύ σημαντικοί παίκτες. Έχουμε ταλαντούχα ομάδα, αλλά θέλουμε λίγο χρόνο για να ενωθούμε και να χτίσουμε την ίδια χημεία που είχαμε στα αποδυτήρια και το παρκέ.

Οι Βεζένκοβ και Μοντέρο είναι τόσο ταλαντούχοι παίκτες, δεν ξέρουν μόνο να σκοράρουν αλλά και να πασάρουν και να παίζουν μαζί. Σέβονται ο ένας τον άλλον. Βλέπω στο παρκέ ότι τους αρέσει να παίζουν μαζί γιατί αναγνωρίζουν την αξία και το ταλέντο που έχουμε. Είναι τρομερό συναίσθημα για κάθε προπονητή».