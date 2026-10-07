GBL: Στον ΣΚΑΪ και στον ΣΠΟΡ FM TV για τα επόμενα πέντε χρόνια
Πέρασε ομόφωνα από το ΔΣ της GBL η πρόταση του ΣΚΑΪ, για την οποία είχατε ενημερωθεί από το Gazzetta, που θα έχει τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Λίγκας για τα επόμενα πέντε χρόνια έναντι 49 εκ. ευρώ.
Πιο συγκεκριμένα, πριν από τον τέταρτο και πριν από τον πέμπτο χρόνο ο ΕΣΑΚΕ μπορεί να φέρει καλύτερη πρόταση και ο ΣΚΑΪ, αν το επιθυμεί να την ισοφαρίσει. Καταλαβαίνει κανείς πως το ενδιαφέρον όλων όσων καταπιάνονται με το ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ έχει αυξηθεί κατακόρυφα τόσο στο κομμάτι των τηλεοπτικών δικαιωμάτων όσο και στην προσμονή του φιλοθεάμονος κοινού να παρακολουθήσει ένα προϊόν, το οποίο αναμένεται άκρως συναρπαστικό και ανταγωνιστικό.
Πλέον, το ελληνικό μπάσκετ πέρα από τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό είναι ακόμη πιο θελκτικό σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, ιδιαίτερα μετά τις επενδύσεις που έχουν γίνει στον Άρη και στον ΠΑΟΚ αλλά και στην ενίσχυση των άλλων ομάδων.
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