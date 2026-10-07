Γιαννακόπουλος: «Το μπάσκετ δεν είναι παιχνίδι για τα πλούσια παιδιά»

Η EuroLeague απάντησε αρνητικά στην πρόταση του NBA και ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, σχολίασε με τον δικό του τρόπο την εν λόγω εξέλιξη.

Η πλειοψηφία των ομάδων της EuroLeague απέρριψε την πρόταση του NBA, χαρακτηρίζοντάς την «αποικιοκρατική», με εξαίρεση τους Παναθηναϊκό, Ρεάλ Μαδρίτης και Φενέρμπαχτσε, οι οποίοι πρότειναν τη συνέχιση των συζητήσεων μέσω μιας διαπραγμάτευσης, που θα προκαλούσε μια αυξημένη νέα οικονομική προσφορά.

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram, σχολίασε την έκβαση της συνεδρίασης του Κόμο, αφήνοντας αιχμές για τον Ολυμπιακό και κάποιες άλλες ομάδες, οι οποίες όπως έγραψε, «δεν ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη του αθλήματος».

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Παίκτες και προπονητές, φίλαθλοι, ιδιοκτήτες, διοίκηση του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Όλοι μαζί μετατρέψαμε το άθλημα που αγαπάμε σε μία διοργάνωση στην οποία το NBA, επαναλαμβάνω το NBA, το κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο, θέλει να επενδύσει και να κάνει την Euroleague μέρος του κόσμου του.



Με τεράστιο σεβασμό, αλλά και υπερήφανοι για όσα τελικά καταφέραμε (χωρίς τον Τζόρντι), πρέπει όλοι μαζί να βρούμε μία λύση.



Θέσεις όπως αυτή που κρατά σήμερα ο Ολυμπιακός και κάποιες άλλες ομάδες δεν δείχνουν ενδιαφέρον για την ανάπτυξη του αθλήματος του μπάσκετ.



Εξακολουθούν να πιστεύουν ότι επιτυχία είναι το πόσα χρήματα χάνεις στο τέλος της χρονιάς. Το μπάσκετ δεν είναι παιχνίδι για πλούσια παιδιά».