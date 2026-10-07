Δεσμεύτηκε να ψηφίσει υπέρ του ΠΑΟΚ ο Γιαννακόπουλος - «Δεν ξανακάθομαι στο ίδιο τραπέζι με μισάνθρωπους»

Η τοποθέτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram αναφορικά με τη συνεδρίαση του Κόμο πυροδότησε πολλές αντιδράσεις στα σχόλια, με τον ίδιο να απαντά εκ νέου.

Πληθώρα σχολίων και απαντήσεων προκάλεσε η θέση που πήρε ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, σχετικά με την έκβαση που είχε η χθεσινή (06/10) συνεδρίαση της EuroLeague στο Κόμο της Ιταλίας. Ο ιδιοκτήτης της πράσινης απάντησε σε όσους τοποθετήθηκαν στα όσα έγραψε, με τη συζήτηση να αφορά και τον ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά τα όσα γράφτηκαν:

«Εγώ δεν ξανακάθομαι στο ίδιο τραπέζι με μισάνθρωπους που δεν σέβονται τον θεσμό της οικογένειας. Τα έχω ξαναπεί και ευτυχώς που ήρθε αυτός που ήρθε και απλά τους είπα σήκω φύγε και δεν ήρθε ο άλλος γιατί θα είχαμε παρατράγουδα. Κάποια πράγματα στη ζωή είναι μη διαπραγματεύσιμα. Πιστεύεις ότι εγώ μπορεί να μην ψηφίσω να μπει ο ΠΑΟΚ; Δέσμευση δημόσια».