Ο Κένεθ Φαρίντ θα είναι ο μοναδικός διαθέσιμος σέντερ της Μπασκόνια για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός μετά το Σούπερ Καπ, στρέφει το ενδιαφέρον του στην πρεμιέρα της EuroLeague. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Μπασκόνια (24/09, 21:30) με στόχο ένα ιδανικό ξεκίνημα στη διοργάνωση.

Για την αναμέτρηση στη «Μπουέσα Αρίνα», ο Ολυμπιακός έχει ένα μεγάλο ερωτηματικό και αυτό έχει να κάνει με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ. Ο Σέρβος σέντερ δεν αγωνίστηκε στο Άμπου Ντάμπι και ακόμα παραμένει άγνωστο άμα θα μπορέσει να αγωνιστεί.

Η Μπασκόνια από την άλλη, θα αναγκαστεί να παίξει με έναν σέντερ κόντρα στους «ερυθρόλευκους». Ο Πάολο Γκαλμπιάτι, υπολογίζει μόνο στον Κένεθ Φαρίντ και έτσι ο πρώην ψηλός του Παναθηναϊκού, θα έχει δύσκολο έργο.