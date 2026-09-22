Μπασκόνια: Με μοναδικό σέντερ τον Φαρίντ κόντρα στον Ολυμπιακό
Ο Ολυμπιακός μετά το Σούπερ Καπ, στρέφει το ενδιαφέρον του στην πρεμιέρα της EuroLeague. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Μπασκόνια (24/09, 21:30) με στόχο ένα ιδανικό ξεκίνημα στη διοργάνωση.
Για την αναμέτρηση στη «Μπουέσα Αρίνα», ο Ολυμπιακός έχει ένα μεγάλο ερωτηματικό και αυτό έχει να κάνει με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ. Ο Σέρβος σέντερ δεν αγωνίστηκε στο Άμπου Ντάμπι και ακόμα παραμένει άγνωστο άμα θα μπορέσει να αγωνιστεί.
Η Μπασκόνια από την άλλη, θα αναγκαστεί να παίξει με έναν σέντερ κόντρα στους «ερυθρόλευκους». Ο Πάολο Γκαλμπιάτι, υπολογίζει μόνο στον Κένεθ Φαρίντ και έτσι ο πρώην ψηλός του Παναθηναϊκού, θα έχει δύσκολο έργο.
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