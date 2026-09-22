Ομπράντοβιτς: «Είμαι τόσο παθιασμένος - Κανείς δεν είναι πάνω από τον Παναθηναϊκό»

Η πολυαναμενόμενη επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό κυριαρχεί στο αφιέρωμα της EuroLeague για τη νέα σεζόν (2026-27).

Όλα είναι έτοιμα για την επιστροφή στη δράση με τη EuroLeague να σηκώνει αυλαία την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου με τον Παναθηναϊκό να δίνει την πρώτη «μάχη» στην πρεμιέρα μπροστά στον κόσμο του κόντρα στην Παρί (24/09, 21:15).

Εν όψει της εκκίνησης της regular season στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, η EuroLeague προετοίμασε ένα βίντεο παρουσίασης των ομάδων για την απαιτητική νέα σεζόν.

Το αφιέρωμα ξεκινάει με τον Παναθηναϊκό και την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην ομάδα μετά από 13 χρόνια, που όλοι οι «πράσινοι» φίλαθλοι περίμεναν με ανυπονησία.

«Όλοι θυμούνται αυτά τα 13 χρόνια. Ότι παίξαμε 27 τελικούς και κατακτήσαμε 23 τρόπαια, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι δημιουργήσαμε νέα γενιά φιλάθλων και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό. Οι άνθρωποι σκέφτονται για εμένα διάφορα. Είναι η άποψή τους. Δεν μπορώ να μιλήσω για αυτό. Είμαι προπονητής μπάσκετ, πάω στο κρεβάτι σκεπτόμενος το μπάσκετ, ξυπνάω σκεπτόμενος το μπάσκετ και είμαι τόσο παθιασμένος γι' αυτό που είναι το πιο σημαντικό. Οι φίλοι του Παναθηναϊκού καταλαβαίνουν πολύ καλά τα πάντα. Δεν θα σε συγχωρήσουν αν δεν παλέψεις, οπότε αυτό είναι το κύριο που χρειάζεται. Να καταλαβούμε ότι κανείς μας δεν είναι πάνω από την ομάδα», είπε ο Ζοτς στο ξεκίνημα του βίντεο.

Παράλληλα, μερικοί από τους παίκτες του μίλησαν με τα καλύτερα λόγια για εκείνον. «Είναι από τους καλύτερους προπονητές της Euroleague, οπότε η προοπτική να τον έχουμε στην ομάδα μας είναι κάτι σπουδαίο», είπε αρχικά ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε.

«Το γεγονός ότι με προπονεί εκείνος είναι κάτι μοναδικό. Ξέρουμε τον θρύλο και το γεγονός ότι τον έχουμε είναι απίθανο», τόνισε ο Σιλβέν Φρανσίσκο.

«Δεν μπορούμε να μιλάμε για τον Παναθηναϊκό χωρίς να μιλάμε για τον Ζέλικο, ακόμα και πριν γυρίσει», πρόσθεσε ο Ματίας Λεσόρ.

Για τους στόχους της ομάδας τη νέα σεζόν ο Γιαμπουσέλε δήλωσε: «Όταν κοιτάς την ομάδα μας, το ρόστερ μας, έχουμε την ευκαιρία να πάμε εκεί, αλλά για να πάμει εκεί θα είναι μακρύς ο δρόμος, θα είναι δύσκολο».

Με τον Φρανσίσκο να ολοκληρώνει την αναφορά στο τριφύλλι λέγοντας: «Είμαστε μία ψηλή και super physical ομάδα και ταλαντούχα, αλλά θα δούμε πως θα πάει το πράγμα».