Στο περιθώριο των προπονήσεων του Παναθηναϊκού, έδωσαν τη δική τους... πινελιά οι Δημήτρης Διαμαντίδης και Δημήτρης Κοντός!

Ξεχνιέται η τέχνη; Δεν ξεχνιέται! Ο Δημήτρης Διαμαντίδης θύμισε... εποχές από τα τέλη της δεκαετίας του 2000, όταν και σκόραρε πίσω από το κέντρο!

Για την ακρίβεια θύμισε ένα παιχνίδι με την Σιένα στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, όταν και είχε ευστοχήσει σχεδόν από το... σπίτι του.

Κάτι που έκανε και στο περιθώριο των προπονήσεων του Παναθηναϊκού, στέλνοντας την μπάλα συστημένη μέσα στο καλάθι πίσω από το κέντρο.

Αν και νωρίτερα την παράσταση είχε κλέψει και ο General Manager of Basketball Operations, Δημήτρης Κοντός με... no look σουτ από ανάλογη θέση.

Τα σουτ που ευστόχησαν οι Διαμαντίδης και Κοντός...

...και το σουτ του Διαμαντίδη με την Σιένα