Το Basketnews ζήτησε από τους GMs των ομάδων της Euroleague να διαλέξουν τις κορυφαίες μεταγραφές και Μοντέρο-Γιαμπουσέλε βρίσκονται ανάμεσα στις επιλογές.

Την Πέμπτη 24/9 θα γίνει τζάμπολ στη νέα σεζόν της Euroleague. To Βasketnews έκανε έρευνα και ζήτησε από τους GMs των ομάδων να επιλέξουν τις καλύτερες μεταγραφές.

Στην ερώτηση για την καλύτερη κίνηση της offseason, ο Γιαν Μοντέρο βρέθηκε στην κορυφή αφού ψηφίστηκε από το 50% όσων συμμετείχαν. Τον ακολούθησε ο Βαλαντσιούνας με 21.4%.

Ο Γιαμπουσέλε βρέθηκε στην πρώτη θέση όσον αφορά την πιο... ιντριγκαδόρικη κίνηση του καλοκαιριού, ενώ οι GMs διάλεξαν και τις ομάδες που έκαναν τις κορυφαίες μεταγραφές.

Κορυφή για τη Φενέρ με ποσοστό 21.4%, ενώ στο 14.3% παρέα είναι οι Ζάλγκιρις, Παναθηναϊκός, Μπαρτσελόνα και Ρεάλ που βρέθηκαν λίγο πισω από την τουρκική ομάδα του Σάρας.