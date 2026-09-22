Ιφί ενόψει Παναθηναϊκού: «Ξέρουμε πως μας περιμένει καυτή και εχθρική ατμόσφαιρα στην Αθήνα»

O Nαντίρ Ιφί στάθηκε στην ατμόσφαιρα που περιμένει την Παρί στο ματς με τον Παναθηναϊκό στο T-Center.

Ο Παναθηναϊκός θα κοντραριστεί με την Παρί στην πρώτη αγωνιστική της Euroleague στο T-Center (24/9, 21:15, live Gazzetta) και θέλει να ξεκινήσει με νίκη τη φετινή του πορεία στη διοργάνωση.

Ο Ναντίρ Ιφί στάθηκε στην πρεμιέρα της ομάδας του και ξεχώρισε την ατμόσφαιρα που θα συναντήσει στην έδρα των πράσινων.

«Δεν έχουμε άλλη επιλογή, πρέπει να αφήσουμε πισω μας το Super Cup. Μπαίνουμε κατευθείαν στα βαθιά, με ένα πολύ δύσκολο εκτός έδρας ματς στην Ελλάδα. Κανείς δεν βρίσκεται στο 100% των δυνατοτήτων του αυτή τη στιγμή, ειδικά εμείς που έχουμε τόσα νέα πρόσωπα στο ρόστερ.

Ξέρουμε πολύ καλά ότι μας περιμένει μια καυτή, εχθρική ατμόσφαιρα στην Αθήνα. Ελπίζω να φύγουμε με τη νίκη. Μια νίκη σε τέτοιες συνθήκες είναι καθοριστική για να χτίσουμε τη χημεία και τον χαρακτήρα ως ομάδα», ανέφερε ο ηγέτης των Παριζιάνων.