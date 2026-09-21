Ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε έκανε μια «καταπράσινη» ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο X, με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός να αναδημοσιεύει το post του Γάλλου σταρ.

Ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε νιώθει καλά στον Παναθηναϊκό και αυτό βγαίνει... προς τα έξω! Ο πρώην NBAer δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο X τη φράση «New Home», την οποία συνόδευσε με τριφύλλι και πράσινη καρδιά.

Ο Γάλλος διεθνής ήδη έχει καταστήσει σαφές από τους πρώτους του μήνες στην Ελλάδα και στον Παναθηναϊκό τον ενθουσιασμό του, που είναι μέλος των επτάκις Πρωταθλητών Ευρώπης και φροντίζει να το δείχνει με κάθε τρόπο.

Η ανάρτηση του Γιαμπουσέλε:

Η αναδημοσίευση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός: