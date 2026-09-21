Γιαμπουσέλε: Το πράσινο «χτύπημα» του Γάλλου σταρ του Τριφυλλιού
Ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε νιώθει καλά στον Παναθηναϊκό και αυτό βγαίνει... προς τα έξω! Ο πρώην NBAer δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο X τη φράση «New Home», την οποία συνόδευσε με τριφύλλι και πράσινη καρδιά.
Ο Γάλλος διεθνής ήδη έχει καταστήσει σαφές από τους πρώτους του μήνες στην Ελλάδα και στον Παναθηναϊκό τον ενθουσιασμό του, που είναι μέλος των επτάκις Πρωταθλητών Ευρώπης και φροντίζει να το δείχνει με κάθε τρόπο.
Η ανάρτηση του Γιαμπουσέλε:
New Home ☘️🧸💚 pic.twitter.com/VvCEfWr9R7— Guerschon Yabusele (@yabusele28) September 21, 2026
Η αναδημοσίευση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:
Super happy to have you here @yabusele28 💚 https://t.co/6m2xlTCUtQ— Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 21, 2026
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