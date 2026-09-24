To Gazzetta παρουσιάζει τους NBAers που ήρθαν από τον μαγικό κόσμο στη Εuroleague και θα μας απασχολήσουν φέτος.

Αντίστροφα μετράμε για την έναρξη της νέα σεζόν στη Εuroleague. Tην Πέμπτη η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση σε επίπεδο συλλόγων στο μπάσκετ κάνει τζάμπολ. Φέτος αρκετοί παίκτες άφησαν το ΝΒΑ για να έρθουν στη Euroleague και να δώσουν μια άλλη λάμψη.

Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε, ο Γιόνας Βαλαντσιούνας, ο Ντάριο Σάριτς ήταν μερικοί από εκείνους που άφησαν τις ΗΠΑ και επέλεξαν τον δρόμο για την Ευρώπη. Το Gazzetta σας παρουσιάζει τους NBAers που θα μας απασχολήσουν φέτος στη Euroleague.

Nτάριο Σάριτς - Eφές

Ένας από τους παίκτες που θα μπορούσαν κάνουν τη διαφορά σε κάθε ομάδα της Euroleague. Eπέστρεψε στην Εφές, την ομάδα από την οποία πήρε το... διαβατήριο για να κάνει την καριέρα που έκανε στο ΝΒΑ. Έχει αγωνιστεί ο Ντάριο Σάριτς σε Σίξερς, Μινεσότα, Σανς, Θάντερ, Γουόριορς, Νάγκετς και Κινγκς. Στάθηκε άτυχος αφού κάποιοι τραυματισμοί πήγαν πίσω την εξέλιξη του. Θα μπορούσε να κάνει ακόμα περισσότερα πράγματα. Η καλύτερη σεζόν του στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη ήταν το 2013-14 τότε που ειχε 14.6 πόντους και 6.7 ριμπάουντ. Αλλά στη συνέχεια δεν μπόρεσε να κάνει το ξεπέταγμα και να φτάσει στο επίπεδο All Star Game.

Γιόνας Βαλαντσιούνας - Ζάλγκιρις

Το θηρίο επέστρεψε στη χώρα του. Με μια πρώτη ανάγνωση δείχνει η κορυφαία μεταγραφή της σεζόν στη Euroleague. Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας θα αγωνίζεται στη Ζάλγκιρις, ανεβάζοντας επίπεδο τη frontline. Μπαρουτοκαπνισμένος σέντερ και με μεγάλη εμπειρία από το ΝΒΑ. Τεράστιο μέγεθος στη ρακέτα που ξέρει να τελειώνει πολλές φάσεις στο ζωγραφιστό, αλλά και από μέση απόσταση. Μετρά 12.8 πόντους και 9 ριμπάουντ ανά ματς στη σταδιοδρομία του στο ΝΒΑ. Για πολλά χρόνια στους Ράπτορς και στη συνέχεια σε Γκριζλις, Πέλικανς, Γουίζαρντς, Κινγκς και Νάγκετς. Κορυφαία του σεζόν το 2021-22 με τους Πέλικανς όπου είχε 17.8 ποντους και 11.4 ριμπάουντ μέσο όρο. To career high του ΝΒΑ ήταν οι 39 πόντοι πριν από 4 χρόνια κόντρα σε Κλίπερς.

Γκέρσον Γιαμπουσέλε - Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός έκανε και εκείνος μια σπουδαία κίνηση από τον μαγικό πλανήτη του ΝΒΑ, φέρνοντας στην Ελλάδα τον άνθρωπο που έκανε πόστερ τον ΛεΜπρόν Τζέιμς σε τελικό Ολυμπιακών Αγώνων. Τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε. Ο Γάλλος ψηλός θα δώσει ποιότητα και θα προσφέρει πολλά με τη δύναμη και το εκτόπισμα του στο πλάνο του Ομπράντοβιτς. Έχει αγωνιστεί σε Σέλτικς, Σίξερς, Νικς και Μπουλς, ενώ έχει εμπειρία από Euroleague όντας ένας από τους πυλώνες της Ρεάλ Μαδρίτης τα προηγούμενα χρόνια. Δίχως αμφιβολία κορυφαία του σεζόν στο ΝΒΑ ήταν το 2024-25 τότε που με τη φανέλα των Σίξερς είχε 11 πόντους και 5.6 ριμπάουντ κατά μέσο όρο. Μπορεί να προσφέρει λύσεις τόσο στο 4 όσο και στο 5.

Τζόνι Τζούζανγκ - Φενέρ

Η Φενέρ την περσινή σεζόν έφερε στην Πόλη τον Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ και της βγήκε μια φοβερή κίνηση, με τον Αμερικανό περιφερειακό να προσαρμόζεται άμεσα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Κάτι αντίστοιχο πάει να κάνει φέτος με τον Τζόνι Τζούζανγκ. Ένα παιδί που θεωρήθηκε σπουδαίο prospect από τα χρόνια του UCLA, ενώ μεταπήδησε στο ΝΒΑ το 2022. Aγωνίστηκε σε Τζαζ και Τίμπεργουλβς έχοντας 6.9 πόντους και 2.2 ριμπαουντ. Μακρύς, έξυπνος παίκτης που σίγουρα θα φτιαχθεί ακόμα καλύτερα με τον Σάρας στον πάγκο. Στα 25 του έχει πολλά χρόνια μπροστά του και μένει να δούμε αν η προσαρμογή του στο μπάσκετ της Euroleague θα είναι τόσο άμεση όπως του Χόρτον-Τάκερ. Ας προσέξουμε πόσο καλός σουτέρ είναι γιατί θα μας απασχολήσει πολύ.

Τζέι Κράουντερ - Βιλερμπάν

Από τα μεγαλύτερα ονόματα που ήρθαν φέτος στη Euroleague για χάρη της Βιλερμπάν. Από το 2013 μέχρι και το 2025 στο ΝΒΑ. Τα καλύτερα χρόνια του τα πέρασε στους Σέλτικς. Εξαιρετικός 3 n D παίκτης με σημαντική συνεισφορά στην άμυνα και βοήθεια με τα σουτ τριών πόντων. Έχει αγωνιστεί και σε Χοκς, Τζαζ, Μπακς, Μέμφις, Χιτ, Σανς, Κινγκς και Μάβερικς. Είχε 9.3 πόντους με΄σο όρο στην καριέρα του στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη, αλλά 4.2 ριμπάουντ. Πολύ σημαντική προσθήκη για τους Γάλλους με ένα παίκτη που θα βουτά για κάθε κατοχή. Ένας... σκύλος στο παρκέ για τη Βιλερμπάν που ψάχνει να βάλει τα τελευταία παράσημα στην καριέρα του. Σπουδαίος αμυντικός.

Ντέιμιαν Τζόουνς - Ρεάλ

Εδώ κάνουμε μια μικρή εξαίρεση αφού ο ψηλός της Ρεάλ Μαδρίτης δεν ήρθε κατευθείαν από το ΝΒΑ αλλά με ενδιάμεση στάση στο Πουέρτο Ρίκο. Μεγάλη εμπειρία ο Τζόουνς από την κορυφαία λίγκα του πλάνήτη με δύο σερί πρωταθλήματα με τη φανέλα των Γουόριορς, το 2017 και το 2018. Συμπληρωματικός ο ρόλος του στο Γκόλντεν Στέιτ, ωστόσο κανείς δεν μπορεί να του πάρει τα δαχτυλίδια του. Έχει αγωνιστεί και σε Χοκς, Λέικερς, Σανς, Κινγκς, Λέικερς, Γιούτα και Καβς με 4.9 πόντους και 3.1 ριμπάουντ στην καριέρα του. Ένα μέγεθος που θα δώσει λύσεις στη ρακέτα της Ρεάλ και θα αποτελέσει ισχυρό backup του Έντι Ταβάρες.

Μαξ Σούλγκα - Ρεάλ

Ψαγμένη δείχνει η περίπτωση του Μαξ Σούλγκα που απέκτησε η Ρεάλ για την περιφέρεια της. Έχει την μικρότερη καριέρα στο ΝΒΑ από τους υπόλοιπους της λίστας, αλλά είναι μόλις 24 ετών. Πρόκειται για εξαιρετικό σουτέρ, ο οποίος στα κολεγιακά του χρόνια σούταρε με λίγο πάνω από 39%. Άλλωστε τον είδαμε και στο ματς της Εθνικής μας κόντρα στην Ουκρανία, εκεί όπου μας έκανε ζημιά. Στο ΝΒΑ πρόλαβε να παίξει μόλις σε 13 ματς με τους Σέλτικς τη σεζόν που πέρασε, έχοντας ελάχιστο χρόνο συμμετοχής.

Κίτον Γουάλας - Μακάμπι

Η Μακάμπι πρόσθεσε στο δυναμικό της τον Κιτον Γουάλας που μπορέι να παίξει τόσο ως point guard όσο και ως shooting guard. Tις δύο τελευταίες σεζόν αγωνίστηκε στους Χοκς. Δεν μπόρεσε να καθιερωθεί σε μια ομάδα που έχει συγκεκριμένο πλάνο (ανάπτυξη Τζόνσον, Ντάνιελς κλπ) και αποφάσισε να δοκιμάσει στην Ευρώπη. Ερχόταν από τον πάγκο κατά κύριο λόγο και μέτρησε 4.2 πόντους και 2.1 ασίστ στην Ατλάντα στις δύο σεζόν του. Την αγωνιστική περίοδο που τελείωσε, είχε 37% στα τρίποντα. Δεν έγινε ποτέ draft στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη και στη Μακάμπι θέλει να βρει ένα περιβάλλον για να νιώσει ηγέτης.

Μάρζον Μπότσαμπ - Μπάγερν

Οι περισσότεροι τον γνωρίζουν από τη συνύπαρξη με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μπακς. Η αλήθεια είναι πως υπήρχε προοπτική εξέλιξης για τον Μπότσαμπ, αλλά κάπου έμεινε στάσιμος και δυσκόλεψε η παραμονή του στο ΝΒΑ. Eίναι πλέον 25 ετών και έχει περάσει από Μιλγουόκι, Νικς, Σίξερς και Κλίπερς. Τα νούμερα του ήταν χαμηλά στο ΝΒΑ. Είχε 4.4 πόντους μέσο όρο και 1.9 ριμπάουντ. Η απόκτηση του από τη Μπάγερν αποτελεί στοίχημα για έναν παίκτη που θέλει να αποδείξει πως έχει να δώσει πολλά ακόμα, να αναπτυχθεί και να προσπαθήσει στο μέλλον να επιστρέψει στο ΝΒΑ. Στους Γερμανούς θα παίξει σαν small forward και ερωτηματικό παραμένει πόσο γρήγορα θα προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα.