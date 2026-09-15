Ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε έκανε ένα blind ranking σε θρύλους του NBA και έβαλε τον Μάικλ Τζόρνταν στην κορυφή.

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την προετοιμασία του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Ένα από τα μεγάλα αποκτήματα της ομάδας, είναι ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε, ο οποίος επέστρεψε στην Ευρώπη μετά την παρουσία του στο NBA.

Στη Media Day των «πρασίνων» για τη EuroLeague, ζητήθηκε στον Γάλλο να κάνει ένα blind ranking σε θρύλους του NBA. Ο Γιαμπουσέλε έβαλε τον Μάικλ Τζόρνταν στην κορυφή, ωστόσο δεν άφησε ικανοποιημένους τους θαυμαστές του ΛεΜπρόν και του Κάρι, καθώς τους έβαλε στην ένατη και όγδοη θέση αντίστοιχα.