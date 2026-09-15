Γιαμπουσέλε: Το ranking του σε θρύλους του NBA
Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την προετοιμασία του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Ένα από τα μεγάλα αποκτήματα της ομάδας, είναι ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε, ο οποίος επέστρεψε στην Ευρώπη μετά την παρουσία του στο NBA.
Στη Media Day των «πρασίνων» για τη EuroLeague, ζητήθηκε στον Γάλλο να κάνει ένα blind ranking σε θρύλους του NBA. Ο Γιαμπουσέλε έβαλε τον Μάικλ Τζόρνταν στην κορυφή, ωστόσο δεν άφησε ικανοποιημένους τους θαυμαστές του ΛεΜπρόν και του Κάρι, καθώς τους έβαλε στην ένατη και όγδοη θέση αντίστοιχα.
Δείτε το βίντεο με τις επιλογές του Γιαμπουσέλε
@pao_bc @Guerschon Yabusele has his picks in style. Don’t get mad at him about the last one 👀💚 #WeTheGreens #paobcaktor #nba #picks #blind @EuroLeague ♬ original sound - Panathinaikos BC
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