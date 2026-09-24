Αποκάλυψη Gazzetta: Εντυπωσιακή πρόταση του ΣΚΑΪ για επέκταση συμβολαίου με τη Stoiximan GBL

Ο ΣΚΑΪ θέλει να «δέσει» τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Stoiximan GBL με μακροχρόνιο ορίζοντα και έχει προτείνει την επέκταση συμβολαίου των δύο πλευρών με χρήματα που... ζαλίζουν.

Ο ΣΚΑΪ θέλει να διασφαλίσει για πολλά χρόνια ακόμα τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Stoiximan GBL και έχει κάνει ήδη πρόταση επέκτασης συμβολαίου, ύψους 26 εκατ. ευρώ για τρία ακόμη χρόνια και 50 εκατ. ευρώ για πέντε ακόμη χρόνια. Τη δεδομένη στιγμή υπάρχει ήδη συμβόλαιο τριετίας ύψους 21 εκατ. ευρώ.

Καταλαβαίνει κανείς πως τα χρήματα που έχουν πέσει στο τραπέζι για τα τηλεοπτικά δικαιώματα του ελληνικού πρωταθλήματος είναι πάρα πολλά και σύμφωνα με πληροφορίες, αύριο (25/09) αναμένεται να πραγματοποιηθεί έκτακτο Δ.Σ με τον ΕΣΑΚΕ.

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