Η εκτόξευση του πήχη από Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, το μυθικό deal της Χάποελ Τελ Αβίβ με τον Βασίλιε Μίτσιτς και τα 10 κορυφαία συμβόλαια της EuroLeague εν όψει της νέας σεζόν, όπως παρουσιάζονται από το Gazzetta.

Το ευρωπαϊκό μπάσκετ διανύει αναμφίβολα την πιο ανταγωνιστική και οικονομικά εύρωστη περίοδο της νεότερης ιστορίας του. Ενόψει της σεζόν 2026-27, ο οικονομικός χάρτης της EuroLeague έχει αλλάξει άρδην, με τις απολαβές στην κορυφή της πυραμίδας να αγγίζουν επίπεδα που μέχρι πριν λίγα χρόνια έμοιαζαν εξωπραγματικά.

Τρία ήταν τα κομβικά γεγονότα που πυροδότησαν αυτήν τη μετάλλαξη από την εποχή του COVID κι έπειτα. Αρχικά, η διοικητική επανενεργοποίηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου από το καλοκαίρι του 2023 και η έλευση του Εργκίν Άταμαν επανέφεραν τον Παναθηναϊκό στην κορυφή της Ευρώπης, με τους «πράσινους» να προσφέρουν ηγεμονικά συμβόλαια σε παίκτες πρώτης γραμμής. Στη συνέχεια, η επιστροφή του Σάσα Βεζένκοβ στον Ολυμπιακό το 2024 με ένα ιστορικό πενταετές deal 20 εκατομμυρίων ευρώ με αποκορύφωμα την ευρωπαϊκή κυριαρχία των «ερυθρολεύκων» τον Μάιο του 2026 με την κατάκτηση της EuroLeague, επαναπροσδιόρισε τις ισορροπίες στην εγχώρια και ευρωπαϊκή αγορά. Τέλος, το δυναμικό «μπάσιμο» της Χάποελ Τελ Αβίβ υπό τη διοικητική ηγεσία του Όφερ Γιανάι, με αποκορύφωμα τη μεταγραφή του Βασίλιε Μίτσιτς το 2025, αποτελεί ξεκάθαρο σημείο αναφοράς της νέας οικονομικής πραγματικότητας που επικρατεί στο μπάσκετ.

Παράλληλα, πρέπει να αναφερθεί πως η συνεχιζόμενη αποχή των ρωσικών ομάδων λόγω της εμπόλεμης κατάστασης αφαίρεσε από τον χάρτη παραδοσιακές δυνάμεις όπως η ΤΣΣΚΑ Μόσχας, η οποία πρωταγωνιστούσε ιστορικά στα υψηλά συμβόλαια ροκανίζοντας ακόμα περισσότερο το μοίρασμα της πίτας.

Ο Μίτσιτς στην κορυφή και η... ελληνική ηγεμονία Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού

Η παρουσία των δύο ελληνικών κολοσσών στο Top-10 των αμοιβών είναι καταλυτική. Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός είναι αδιαμφισβήτητα από τις ομάδες που διαμόρφωσαν τις τάσεις της αγοράς υποχρεώνοντας και όλους τους άλλους να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. Το τρριφύλλι διαθέτει πλέον στο ρόστερ του τρεις παίκτες που αμείβονται με τουλάχιστον 4 εκατομμύρια ευρώ και πάνω. Ο λόγος για τους Κέντρικ Ναν, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και Γκερσόν Γιαμπουσέλε, ενώ την πράσινη εκπροσώπηση συμπληρώνει ο Σιλβέν Φρανσίσκο με τον Ματίας Λεσόρ να ακολουθεί ελάχιστα εκτός της πρώτης δεκάδας.

Από την πλευρά της η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα δεσπόζει με τους δύο σταρ της: Σάσα Βεζένκοβ και Εβάν Φουρνιέ διατηρώντας δύο πολύ μεγάλα χαρτιά στο ρόστερ της.

Στην κορυφή της σχετικής λίστας για τη σεζόν 2026-27 βρίσκεται ο Βασίλιε Μίτσιτς. Ο Σέρβος γκαρντ διανύει τον δεύτερο χρόνο του μυθικού τριετούς συμβολαίου που υπέγραψε το 2025 με τη Χάποελ Τελ Αβίβ. Οι ετήσιες καθαρές απολαβές του προσεγγίζουν τα 6,0 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που τον καθιστά τον πιο ακριβοπληρωμένο παίκτη στην Ευρώπη. Μάλιστα, το συνολικό πακέτο εκτοξεύεται, καθώς περιλαμβάνει bonus επιτευγμάτων αλλά και μετοχικό μερίδιο στην ομάδα!

Αντίστοιχη είναι και η περίπτωση της Ντουμπάι BC, η οποία μπήκε στη EuroLeague με διάθεση να ανταγωνιστεί άμεσα την αγορά. Ο Ντζάναν Μούσα βρίσκεται περίπου στα €3,2 εκατ., ενώ ο Τόμας Γουόκαπ ακολουθεί στα €2,8 εκατ. μετά την πολύκροτη φυγή του από τον Ολυμπιακό που τάραξε τα ευρωπαϊκά νερά και ανέβασε στα ύψη το κασέ του. Την ίδια στιγμή, ομάδες όπως η Ρεάλ Μαδρίτης, η Φενέρμπαχτσε, η Αναντολού Εφές και η Αρμάνι Μιλάνο εξακολουθούν να διαθέτουν σημαντική οικονομική ισχύ, ακόμη κι αν δεν έχουν την ίδια παρουσία στη συγκεκριμένη δεκάδα.

Ο... αστερίσκος

Υπάρχει, ωστόσο, μία σημαντική παράμετρος. Η EuroLeague δεν δημοσιοποιεί επίσημα τα συμβόλαια των παικτών, όπως συμβαίνει στο NBA. Οι αριθμοί που παρουσιάζονται προέρχονται από ρεπορτάζ και εκτιμήσεις και μπορεί να διαφοροποιούνται ανάλογα με το αν υπολογίζονται καθαρά ή μικτά ποσά, μπόνους, δικαιώματα, buy-outs ή άλλες παροχές.

Πρέπει να σημειωθεί ότι στην Αμερική τα συμβόλαια ανακοινώνονται μικτά (χωρίς τους φόρους), ενώ στην Ευρώπη τα ποσά είναι καθαρά στην τσέπη του παίκτη. Επειδή στο NBA οι φόροι και οι κρατήσεις... τρώνε περίπου το 50% των αποδοχών, ένας παίκτης με μεσαίο συμβόλαιο εκεί ($6 εκατ. μικτά) παίρνει τελικά γύρω στα €2,6 εκατ. καθαρά, δηλαδή όσα ακριβώς παίρνουν οι παίκτες της ευρωπαϊκής δεκάδας. Μάλιστα, ο Βασίλιε Μίτσιτς με τα €6 εκατ. καθαρά στην Ευρώπη, βάζει στην τσέπη του σχεδόν όσα έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει ένας παίκτης του NBA!

Το μόνο βέβαιο είναι ότι το όριο της οικονομικής ελίτ έχει μετακινηθεί σημαντικά. Πριν από λίγα χρόνια, ένα συμβόλαιο κοντά στα 3 εκατομμύρια ευρώ θεωρούνταν από τα πλέον υψηλά στην Ευρώπη. Σήμερα, οι παίκτες που πλησιάζουν ή ξεπερνούν αυτό το ποσό είναι πολύ περισσότεροι, ενώ η κορυφή πλησιάζει πλέον τα 6 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.