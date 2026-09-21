Από στόχος του Ολυμπιακού, στο στόχαστρο των κριτικών της Σερβίας: «Ας το παραδεχθούμε, ο Μπάτλερ δεν παίζει καλά!»

Ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ, Μίλουτιν Άλεξιτς, είναι σχολιαστής της σερβικής τηλεόρασης και άσκησε δριμεία κριτική στον αστέρα του Ερυθρού Αστέρα, Τζάρεντ Μπάτλερ.

Ο Τζάρεντ Μπάτλερ του Ερυθρού Αστέρα δε γεμίζει το... μάτι του Μίλουτιν Άλεξιτς, λίγο πριν το πρώτο τζάμπολ της EuroLeague! Ο πρώην αθλητής του ΠΑΟΚ, που πλέον είναι σχολιαστής στη σερβική τηλεόραση, εξαπέλυσε... πυρά κατά του Αμερικανού αθλητή, ο οποίος κινήθηκε σε χαμηλές πτήσεις κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της Crvena Zvezda.

Ο σύλλογος της κόκκινης πλευράς του Βελιγραδίου έχει πολλές απαιτήσεις από τον 26χρονο παίκτη, ο οποίος δεν έχει ικανοποιήσει τον Άλεξιτς, που τοποθετήθηκε εκτενώς τόσο για τον παίκτη και τη φόρμα του όσο και για την αντιμετώπιση που θα πρέπει να έχει ο Ιμπόν Ναβάρο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Ο Μπάτλερ δεν φαίνεται καλός. Ας μην ψάχνουμε τις λέξεις - δεν φαίνεται καλό. Βλέπω μια τεράστια επιθυμία στην άμυνα από αυτόν, επειδή κάνει γρήγορα φάουλ, αλλά πρέπει να μείνει στο γήπεδο και αυτό το ταλέντο θα έρθει στο προσκήνιο. Το πρόβλημα του Μπάτλερ είναι η φόρμα. Πρέπει να συνδέσει άμυνα και επίθεση, κάτι που δεν ίσχυε πριν. Υπάρχει κάποιος να τον αντικαταστήσει αν δεν πάει καλά. Είναι στο χέρι του προπονητή να το λύσει».

Παράλληλα σχολίασε εν γένει το πλάνο της ομάδας και αναφέρθηκε και σε άλλους παίκτες, που αναμένει να δει τη συνύπαρξή τους στο παρκέ.

Όσα είπε για Νουόρα και Μότλει:

«Δεν νομίζω ότι η ιδέα είναι ο Νουόρα να είναι ο μόνος και ο κύριος, νομίζω ότι η ιδέα είναι ο Αστέρας να επιτίθεται με πολλά όπλα. Το αν θα τον ακολουθήσουν είναι το βασικό ερώτημα. Έχουμε μεγάλο δυναμικό, ο Μότλεϊ έπαιξε ένα εξαιρετικό πικ εν ρολ, είναι αρκετά ευρηματικός, περιμένω την εξαιρετική του απόδοση ως παίκτης μπάσκετ.

Στον Ιζούντου αρέσει να παίρνει τη μπάλα κοντά στο καλάθι, υπάρχουν καλοί σουτέρ όπως ο Βάιλερ-Μπάμπα και ο Τζόουνς. Το πιο σημαντικό για μένα είναι να επιστρέψει ο Κάρτερ, να ανακτήσει αυτή την αυτοπεποίθηση, μου φαίνεται φοβισμένος και τώρα για πρώτη φορά έδειξε ότι μπορεί να κάνει κάτι ως προπονητής. Ο Αστέρας έχει μια γκάμα καλών παικτών. Περιμένω μια σοβαρή προσέγγιση, να ξυπνήσουν όλοι οι παίκτες».



