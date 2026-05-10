Τα μεταγραφικά δημοσιεύματα γύρω από τους Τζόρνταν Νουόρα και Τζάρεντ Μπάτλερ οδήγησαν τον Ερυθρό Αστέρα σε επίσημη τοποθέτηση σχετικά με το μέλλον του.

Συγκεκριμένα, δημοσίευμα από την Ισπανία συνέδεσε τον Τζόρνταν Νουόρα με την Μπαρτσελόνα, ωστόσο, οι «ερυθρόλευκοι» της Σερβίας έσπευσαν να βάλουν τέλος στα σενάρια, τόσο για τον Νιγηριανό φόργουορντ όσο και για τον Τζάρεντ Μπάτλερ, του οποίου το όνομα επίσης εμφανίζεται κατά καιρούς σε διάφορα μεταγραφικά ρεπορτάζ.

Ο υπεύθυνος Τύπου του Ερυθρού Αστέρα, Ιγκόρ Βουίτσιν, ενημέρωσε τους Σέρβους δημοσιογράφους πως αμφότεροι οι παίκτες διατηρούν NBA-out στα συμβόλαιά τους και δεσμεύονται κανονικά με την ομάδα για τη νέα αγωνιστική περίοδο, με μοναδικό σενάριο αποχώρησης να είναι η επιστροφή τους στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.

Αναλυτικά η ενημέρωση:

Αγαπητοί συνάδελφοι, σε σχέση με ορισμένα δημοσιεύματα στα ΜΜΕ και μετά τις πληροφορίες που παρουσίασε ένας Ισπανός δημοσιογράφος σχετικά με τον παίκτη μας Τζόρνταν Νουόρα, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω για άλλη μια φορά – δεδομένου ότι το θέμα αυτό είχε ήδη συζητηθεί πριν από ένα μήνα – ότι ο Νουόρα και ο Μπάτλερ διαθέτουν ρήτρες αποχώρησης μόνο για το ΝΒΑ. Και οι δύο έχουν συμβόλαια με τον σύλλογό μας που ισχύουν για την επόμενη σεζόν, σε περίπτωση που δεν επιστρέψουν στο ΝΒΑ”