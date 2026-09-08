Η Μπεσίκτας επιβλήθηκε (80-57) της ΤΣΣΚΑ στο Gloria Cup σε μια αναμέτρηση που «σημαδεύτηκε» από τις γροθιές που αντάλλαξαν οι Ομορούγι και Ούχοφ.

Επεισοδιακό ήταν το φιλικό της Μπεσίκτας με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας στο Gloria Cup της Αττάλειας, με την τουρκική ομάδα να επικρατεί με 80-57, αλλά το κυρίαρχο σημείο της αναμέτρησης ήταν οι μπουνιές που αντάλλαξαν ο Γιουτζίν Ομορούγι και ο Ιβάν Ούχοφ και οδήγησαν στην αποβολή τους στην τελευταία περίοδο του αγώνα.

Η ομάδα του Ντούσαν Αλιμπίγιεβιτς είχε επιβάλλει από την αρχή τον ρυθμό της και δεν δυσκολεύτηκε να κάμψει την αντίσταση της ρωσικής ομάδας, με τον Άντονι Μπράουν να είναι ο κορυφαίος με 16 πόντους. Ακολούθησαν σε απόδοση ο Άντε Ζίζιτς με 15 πόντους, ενώ ο Ντέιβιντ ΝτεΤζούλιους σημείωσε 12 πόντους.

Το παιχνίδι ωστόσο χάλασε στα πριν από τα μέσα της τέταρτης περιόδου. Ο Γιουτζίν Ομορούγι της Μπεσίκτας και ο Ιβάν Ούχοφ της ΤΣΣΚΑ Μόσχας είχαν αρχικά μια αντιπαράθεση επιχειρώντας να πάρουν καλύτερη θέση για το ριμπάουντ κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των ελευθέρων βολών.

Η ένταση όμως μεγάλωσε, με τον παίκτη της Μπεσίκτας να σπρώχνει το πρόσωπο του αντιπάλου του. Ο Ούχοφ απάντησε με γροθιά, με τους δύο παίκτες να ανταλλάσσουν στη συνέχεια χτυπήματα, πριν αποβληθούν από τους διαιτητές της αναμέτρησης.