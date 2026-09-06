Η Ντουμπάι BC του Τσάβι Πασκουάλ επικράτησε με 83-71 της Μπεσίκτας σε φιλικό παιχνίδι, έχοντας σε εξαιρετική βραδιά τον Καμπενγκέλε με 18 πόντους και 4 ριμπάουντ.

Με... ορεξάτο Καμπενγκέλε λύγισε την Μπεσίκτας με 83-71 η Ντουμπάι BC σε φιλική αναμέτρηση στο πλαίσιο της προετοιμασίας των δύο ομάδων για τη νέα απαιτητική σεζόν! Ο ψηλός της ομάδας των ΗΑΕ σκόραρε 18 πόντους, ενώ μάζεψε και 4 ριμπάουντ.

Ο Τσάβι Πασκουάλ δοκίμασε αρκετά «plays», ώστε να... τεστάρει την ετοιμότητα των παικτών του και ο Καταλανός τεχνικός είχε επίσης σε καλή μέρα τους Ντουέιν Μπέικον και Ντέβιον Μιντζ, που σημείωσαν από 11 πόντους έκαστος.

Για τους ηττημένους του Αλιμπίγεβιτς οι Ομορούγι και Τζέιλεν Νόουελ σταμάτησαν στους 11 πόντους, ενώ ο Ντε Τζούλιους πρόσθεσε άλλους 10 για τον τουρκικό σύλλογο.

Τα δεκάλεπτα: 14-18, 34-44, 51-66, 71-83