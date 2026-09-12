Ο Ντέιβιντ Ντε Τζούλιους θα αγωνιστεί κανονικά με τη φανέλα της Μπεσίκτας την ερχόμενη σεζόν αλλά με τη μορφή δανεισμού από την ισπανική Μούρθια.

Μούρθια και Μπεσίκτας βρήκαν τη «χρυσή τομή» για την υπόθεση του Ντέιβιντ Ντε Τζούλιους! Ο Αμερικανός αθλητής θα αγωνιστεί στη EuroLeague της ερχόμενης σεζόν με τη μορφή δανεισμού στον τουρκικό σύλλογο.

Ο 27χρονος αθλητής θα παίξει υπό τις οδηγίες του Αλιμπίγεβιτς και στο τέλος της αγωνιστικής περιόδου θα επιστρέψει στη Μούρθια, στην οποία δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2028. Υπενθυμίζεται πως οι δύο σύλλογοι είχαν διαμάχη στο BAT, ωστόσο έδωσαν τα... χέρια για τον δανεισμό του παίκτη.

Ο Ντε Τζούλιους είχε ήδη ξεκινήσει προπονήσεις με την ομάδας της ευρωπαϊκής πλευράς της Πόλης και εντέλει δεν θα το... κουνήσει από την Κωνσταντινούπολη για την αγωνιστική περίοδο που είναι προ των πυλών.

Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός πως στο συμβόλαιο του Αμερικανού υπάρχει buy out αλλά αρκετά αυξημένο συγκριτικά με το ήδη υπάρχον.