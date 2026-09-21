Γιοκουμπάιτις: Πάτησε παρκέ μετά από 384 ημέρες ο Λιθουανός γκαρντ (vid)
Στις... επάλξεις μετά από 384 ημέρες αναμονής ο Ρόκας Γιοκουμπάιτις και νίκη στην πρεμιέρα του γερμανικού πρωταθλήματος για την Μπάγερν Μονάχου του Άντον Γκαβέλ! Ο Λιθουανός γκαρντ, που είχε υποστεί ρήξη χιαστού και ζημιά στον μηνίσκο σε αγώνα του EuroBasket 2025 κόντρα στη Φινλανδία, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός για ουσιαστικά μια ολόκληρη σεζόν.
Ο 26χρονος αθλητής, που είναι ιδιαίτερα χρήσιμος για το ροτέισον των Βαυαρών, που έχουν γυρίσει σελίδα με τον Άντον Γκαβέλ στην τεχνική ηγεσία, όχι μόνο πάτησε ξανά παρκέ αλλά ήταν και ιδιαίτερα θετικός στη νικηφόρα πρεμιέρα της ομάδας του στο πρωτάθλημα Γερμανίας. Η ομάδα του Μονάχου νίκησε εμφατικά την Μπάμπεργκ, την πρώην ομάδα του Γκαβέλ, με 108-72. Ο Γιοκουμπάιτις κατέγραψε 7 πόντους, 1 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 14’55” συμμετοχής.
Με το πρώτο τζάμπολ της EuroLeague να πλησιάζει, ο 42χρονος προπονητής μπορεί να χαμογελά, αφού θα έχει ένα ακόμη όπλο στη φαρέτρα για το περιφερειακό παιχνίδι του συνόλου του, που έχει αρκετές φιλοδοξίες για τη νέα σεζόν τόσο εντός όσο και εκτός των συνόρων.
We’re so happy for this guy to be back on the court! 🫶
📷 @beggysworld pic.twitter.com/0Fy0WyD7TH— FC Bayern Basketball (@FCBBasketball) September 21, 2026
7 PTS, 1 REB and 3 AST in 14:55 minutes in his comeback game. 💪 pic.twitter.com/OWotCgxm9q— FC Bayern Basketball (@FCBBasketball) September 21, 2026
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