Ο Ρόκας Γιοκουμπάιτις επέστρεψε στην ενεργό δράση ύστερα από 384 ημέρες και βοήθησε την Μπάγερν Μονάχου να κάνει ποδαρικό με το... δεξί στο γερμανικό πρωτάθλημα.

Στις... επάλξεις μετά από 384 ημέρες αναμονής ο Ρόκας Γιοκουμπάιτις και νίκη στην πρεμιέρα του γερμανικού πρωταθλήματος για την Μπάγερν Μονάχου του Άντον Γκαβέλ! Ο Λιθουανός γκαρντ, που είχε υποστεί ρήξη χιαστού και ζημιά στον μηνίσκο σε αγώνα του EuroBasket 2025 κόντρα στη Φινλανδία, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός για ουσιαστικά μια ολόκληρη σεζόν.

Ο 26χρονος αθλητής, που είναι ιδιαίτερα χρήσιμος για το ροτέισον των Βαυαρών, που έχουν γυρίσει σελίδα με τον Άντον Γκαβέλ στην τεχνική ηγεσία, όχι μόνο πάτησε ξανά παρκέ αλλά ήταν και ιδιαίτερα θετικός στη νικηφόρα πρεμιέρα της ομάδας του στο πρωτάθλημα Γερμανίας. Η ομάδα του Μονάχου νίκησε εμφατικά την Μπάμπεργκ, την πρώην ομάδα του Γκαβέλ, με 108-72. Ο Γιοκουμπάιτις κατέγραψε 7 πόντους, 1 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 14’55” συμμετοχής.

Με το πρώτο τζάμπολ της EuroLeague να πλησιάζει, ο 42χρονος προπονητής μπορεί να χαμογελά, αφού θα έχει ένα ακόμη όπλο στη φαρέτρα για το περιφερειακό παιχνίδι του συνόλου του, που έχει αρκετές φιλοδοξίες για τη νέα σεζόν τόσο εντός όσο και εκτός των συνόρων.

We’re so happy for this guy to be back on the court! 🫶



📷 @beggysworld pic.twitter.com/0Fy0WyD7TH September 21, 2026